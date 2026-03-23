Садыр Жапаров поручил обеспечить безопасность дипломатов Кыргызстана в Иране

Министерство иностранных дел Кыргызстана проинформировало Садыра Жапарова о сохраняющейся напряженной обстановке на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, с учетом складывающейся ситуации глава государства поручил МИД принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности сотрудников посольства Кыргызстана в Иране.

Эти меры направлены на минимизацию возможных рисков для жизни и здоровья сотрудников дипломатического представительства и членов их семей.

Напомним, 28 февраля Соединенные Штаты и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В результате авиаударов разрушены объекты иранской нефтегазовой инфраструктуры, а также убиты высокопоставленные представители властей ИРИ, включая верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи. Иран в ответ начал наносить удары по всему Ближневосточному региону.