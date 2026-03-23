23:15
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.04
Власть
Сюжет: Атака на Иран

Садыр Жапаров поручил обеспечить безопасность дипломатов Кыргызстана в Иране

Министерство иностранных дел Кыргызстана проинформировало Садыра Жапарова о сохраняющейся напряженной обстановке на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, с учетом складывающейся ситуации глава государства поручил МИД принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности сотрудников посольства Кыргызстана в Иране.

Эти меры направлены на минимизацию возможных рисков для жизни и здоровья сотрудников дипломатического представительства и членов их семей.

Напомним, 28 февраля Соединенные Штаты и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В результате авиаударов разрушены объекты иранской нефтегазовой инфраструктуры, а также убиты высокопоставленные представители властей ИРИ, включая верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи. Иран в ответ начал наносить удары по всему Ближневосточному региону.
Ссылка: https://24.kg/vlast/367138/
просмотров: 139
Версия для печати
Популярные новости
Садыр Жапаров собрал Совбез: обсуждали риски из-за ситуации на Ближнем Востоке
В Кыргызстане хотят утвердить новые стандарты госуслуг для водителей и авто
Экс-главу ГКНБ Ташиева допрашивают по двум делам: проходит как свидетель
У здания ГСУ МВД заметили брата Ташиева — в Сети распространяется видео
Бизнес
Spring Festival в Royal Central Park: более 5 тысяч гостей и фейерверк-шоу
Весна в Бишкек приходит вместе с Ноорузом
«Банк Компаньон» вручил квартиру и объявил новую акцию на 1 миллион сомов
«Оптима Банк» предлагает агрокредит от 19 процентов годовых
23 марта, понедельник
23:13
Минстрой признал потенциально опасным 5-этажный дом на улице Фучика в Бишкеке Минстрой признал потенциально опасным 5-этажный дом на ...
22:55
Садыр Жапаров поручил обеспечить безопасность дипломатов Кыргызстана в Иране
22:47
Обновление электросетей. В Бишкеке протянут более 40 тысяч километров сип-кабеля
22:26
В Бишкеке пройдет фестиваль экстремального автоспорта
22:04
Кадровые изменения. Глава «Тазалыка» стал акимом Октябрьского района Бишкека