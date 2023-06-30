В патрульной милиции сообщили подробности гибели Михаила Дудникова

Кинорежиссера Михаила Дудникова 30 июня сбил автомобиль Hyundai Santa Fe. Об этом 24.kg сообщили в управлении Патрульной службы милиции.

Уточняется, что 30-летний водитель Э. Р., двигаясь по проспекту Жибек Жолу, на пересечении с улицей Панфилова на пешеходном переходе сбил 75-летнего Михаила Дудникова.

«От полученных травм пешеход скончался на месте. Сейчас автомобиль виновника ДТП водворен на штрафную стоянку. Назначены соответствующие экспертизы, проводится следствие», — сообщили в ведомстве.

Напомним, о гибели кинорежиссера Михаила Дудникова сообщила медиаэксперт Елена Баялинова.