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Общество

В Бишкеке проживают 792 матери-героини

В Бишкеке проживают 792 матери-героини. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, награждены орденом «Баатыр эне» 539 мам, медалью «Эне данкы» — 253 человека.

Сегодня и. о. мэра Бишкека Бактыбек Кудайбергенов вместе с вице-мэром по социальной политике Викторией Мозгачевой, соблюдая санитарные нормы, поздравил некоторых матерей-героинь. Им вручены подарки и материальная поддержка по 5 тысяч сомов.

В мэрии добавили, что главы районных акимиатов также поздравили матерей-героинь и вручили им ценные подарки и материальную поддержку.

Орденом «Баатыр эне» награждаются матери, родившие и воспитавшие семь и более детей, медалью «Эне данкы» — родившие и достойно воспитавшие шесть детей, а также женщины, безупречно проработавшие более 15 лет в учебно-воспитательных учреждениях для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194375/
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