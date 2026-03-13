По данным 2024 года, в Бишкеке и Оше имеется 150 долгостроев. Об этом сообщил замглавы Минстроя Бакай Турдугулов на совместном заседании двух депутатских групп.

Так он ответил на выступление депутата Рахат Жунушбаевой, которая отметила, что по республике имеются долгострои, которые стройкомпании не могут завершить по 5-8 лет.

Она отметила, что никаких мер в отношении их руководителей не принимается, и задала вопрос о том, точно ли применяется ко всем стройкомпаниям равный подход.

По словам замминистра, долгострои классифицированы на три категории: первая категория — люди уже живут, но им не выданы акты ввода в эксплуатацию, вторая категория — строятся дома, но до сих пор не завершены, третья категория — стройкомпании вырыли только котлованы для домов или построили пару блоков и на этом стройка остановилась.

«Мы по каждому случаю разбираемся, где это возможно, выдаем гражданам акты ввода в эксплуатацию. Ситуация с долгостроями осложняется тем, что руководители некоторых стройкомпаний либо выехали из страны, либо на них заведены уголовные дела и идут суды.

Есть случаи, когда дольщики сами готовы достроить дома, если им передадут Красные книги на землю. В одном случае хозяин земельного участка готов передать его дольщикам.

Кроме того, одна из стройкомпаний, название которой я не буду называть, два года назад собрала с людей деньги и теперь не может завершить строительство домов. Минстрой взял на себя обязательства по завершению строительства домов», — добавил Бакай Турдугулов.