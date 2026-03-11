Садыр Жапаров провел перестановки в Погранслужбе Кыргызстана

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал ряд распоряжений о кадровых перестановках в Пограничной службе.

Согласно решениям главы государства, Марат Маралбаев освобожден от должности первого заместителя директора — начальника главного штаба Пограничной службы.

На его место назначен Мирзамир Сыдыков. Он стал первым заместителем председателя Государственной пограничной службы — начальником главного штаба.

Кроме того, указами президента Данияр Сатимов и Мансур Исаков назначены заместителями председателя Государственной пограничной службы.

Соответствующие кадровые решения приняты распоряжениями президента Кыргызской Республики.