10:02
USD 87.45
EUR 101.83
RUB 1.12
Власть

Садыр Жапаров провел перестановки в Погранслужбе Кыргызстана

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал ряд распоряжений о кадровых перестановках в Пограничной службе.

Согласно решениям главы государства, Марат Маралбаев освобожден от должности первого заместителя директора — начальника главного штаба Пограничной службы.

На его место назначен Мирзамир Сыдыков. Он стал первым заместителем председателя Государственной пограничной службы — начальником главного штаба.

Кроме того, указами президента Данияр Сатимов и Мансур Исаков назначены заместителями председателя Государственной пограничной службы.

Соответствующие кадровые решения приняты распоряжениями президента Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/vlast/365415/
просмотров: 776
Версия для печати
Материалы по теме
Службу пограничников на высокогорье и Баткене будут учитывать месяц за два
Председатель Манасского горкенеша Нуртилек Болотов ушел в отставку
В муниципальном телеканале «Ош ТВ» сменился директор
Кабмин прекратил участие КР в соглашении СНГ по обмену данными погранвойск
Первая большая перестановка. Трамп уволил министра внутренней безопасности
Кто возглавит кыргызский футбол после отставки Ташиева
Акимы Кара-Суйского и Тогуз-Тороуского районов ушли в отставку
Мэр Канта Улан Майлибашев подал в отставку
Почему в КР происходит масштабная зачистка кадров, связанных с Ташиевым
Пограничники в Баткене пресекли незаконный вывоз 10 телят за границу
Популярные новости
Кабмин утвердил платный проезд через тоннели на&nbsp;двух трассах Кыргызстана. Прайс Кабмин утвердил платный проезд через тоннели на двух трассах Кыргызстана. Прайс
Дастан Бекешев не&nbsp;поддерживает сокращение количества членов ЦИК Дастан Бекешев не поддерживает сокращение количества членов ЦИК
Индонезия стала первой страной, которая угрожает выйти из&nbsp;состава Совета мира Индонезия стала первой страной, которая угрожает выйти из состава Совета мира
Президент выступил против дополнительных требований к&nbsp;накопителям энергии в&nbsp;ВИЭ Президент выступил против дополнительных требований к накопителям энергии в ВИЭ
Бизнес
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
Акция от&nbsp;Royal Central Park: дополнительная скидка 5&nbsp;процентов Акция от Royal Central Park: дополнительная скидка 5 процентов
MEGA поздравила первых абонентов-женщин с&nbsp;Международным женским днем MEGA поздравила первых абонентов-женщин с Международным женским днем
11 марта, среда
09:46
Более 1 тысячи сотрудников задействованы в уборке снега в Бишкеке Более 1 тысячи сотрудников задействованы в уборке снега...
09:41
Атака на Иран. Генконсульство России в городе Исфахане повреждено из-за ударов
09:31
Сошла лавина. Автодорога Бишкек — Ош временно закрыта
09:31
Садыр Жапаров провел перестановки в Погранслужбе Кыргызстана
09:27
Похитили, пытали и задушили. В Чуйской области раскрыто двойное убийство