07:18
USD 87.45
EUR 99.02
RUB 1.08
Власть

Жогорку Кенеш одобрил привилегии для бывших спикеров в третьем чтении

На заседании парламента депутаты приняли поправки в Закон «О статусе депутата Жогорку Кенеша» во втором и третьем чтениях.

Документ предлагает предоставить бывшему торага парламента и его супруге право на получение дипломатического паспорта, бесплатное лечение в спецбольнице, пользование залами для официальных лиц и делегаций аэропортов, железнодорожных вокзалов и станций.

Читайте по теме
Нелепая инициатива или уважение? О привилегиях для бывших торага Жогорку Кенеша

Инициаторы законопроекта — Улугбек Ормонов, Кундузбек Сулайманов, Динара Ашимова, Акылбек Тумонбаев, Улан Примов, Бактыбек Сыдыков, Исхак Масалиев и Марлен Маматалиев.

В кабмине выносили отрицательное заключение на проект закона.

«Конституцией установлено, что все граждане равны перед законом и судом. Это подразумевает необходимость соблюдения принципа равенства и недопустимость дискриминации... Создание отдельного статуса и привилегий для экс-торага ЖК может противоречить принципу равенства всех перед законом», — говорилось в заключении за подписью Адылбека Касымалиева.

По подсчетам кабинета министров, на реализацию законопроекта потребуется более 350 тысяч сомов ежегодно. Это расходы на услуги спецбольницы для 21 бывшего и действующего спикера.

Один из инициаторов документа Улугбек Ормонов заметил, что указанные средства можно предусмотреть из резервного фонда торага ЖК.
Ссылка: https://24.kg/vlast/329853/
просмотров: 3230
Версия для печати
Материалы по теме
Новые требования к госязыку вызвали полемику в Жогорку Кенеше
Парламент одобрил кандидатуру Руслана Мукамбетова на должность министра обороны
Депутаты Жогорку Кенеша хотят 17 апреля сделать Днем образования взрослых
Комитет ЖК поддержал блокировку порносайтов в Кыргызстане в первом чтении
Власти не добились своей цели, заблокировав TikTok, считает депутат ЖК
Кандидат, не владеющий кыргызским, не достоин депутатства — Мелис Мураталиев
Ограничит право нацменьшинств избираться. Депутат о законопроекте по госязыку
В ЖК попросили директора Госагентства гражданской авиации говорить на кыргызском
Смерть хирурга. У врачей, делавших пересадку волос, не было лицензии
Рейтинги по Кыргызстану вызывают вопросы. Торага ЖК спецпредставителю ЕС
Популярные новости
Россия ужесточает въезд в&nbsp;страну для иностранцев с&nbsp;30&nbsp;июня: новые правила Россия ужесточает въезд в страну для иностранцев с 30 июня: новые правила
Приходят на&nbsp;работу только попить чай. Депутат о&nbsp;сотрудниках Минздрава Приходят на работу только попить чай. Депутат о сотрудниках Минздрава
ГКНБ объявил охоту на&nbsp;нелегалов: с&nbsp;10&nbsp;июня стартует масштабная операция ГКНБ объявил охоту на нелегалов: с 10 июня стартует масштабная операция
Ежегодно проводить мобилизацию мужчин призывного возраста предлагают в&nbsp;ЖК Ежегодно проводить мобилизацию мужчин призывного возраста предлагают в ЖК
Бизнес
Стоит в&nbsp;три раза меньше, а&nbsp;дает то&nbsp;же: зачем переплачивать, когда есть Honor? Стоит в три раза меньше, а дает то же: зачем переплачивать, когда есть Honor?
Ноль на&nbsp;счету не&nbsp;помеха: банки и&nbsp;платежи доступны всегда с&nbsp;MEGA Ноль на счету не помеха: банки и платежи доступны всегда с MEGA
&laquo;Элдик Банк&raquo; за&nbsp;развитие женского футбола «Элдик Банк» за развитие женского футбола
Напоминаем автовладельцам: с&nbsp;1&nbsp;июля 2025 года штрафы за&nbsp;отсутствие ОСАГО Напоминаем автовладельцам: с 1 июля 2025 года штрафы за отсутствие ОСАГО
22 мая, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
21 мая, среда
23:37
Корпорация Huawei выпустила свой первый ноутбук со складным дисплеем
22:43
На реке Алтын-Дара хотят построить водохранилище
22:00
Чудаки парковки. Водитель оставил авто на въезде на подземную стоянку
21:40
В Узбекистан вернули более 13 тысяч килограммов субпродуктов КРС
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 22 мая: осадки не ожидаются