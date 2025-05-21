Жогорку Кенеш одобрил привилегии для бывших спикеров в третьем чтении

На заседании парламента депутаты приняли поправки в Закон «О статусе депутата Жогорку Кенеша» во втором и третьем чтениях.

Документ предлагает предоставить бывшему торага парламента и его супруге право на получение дипломатического паспорта, бесплатное лечение в спецбольнице, пользование залами для официальных лиц и делегаций аэропортов, железнодорожных вокзалов и станций.

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Инициаторы законопроекта — Улугбек Ормонов, Кундузбек Сулайманов, Динара Ашимова, Акылбек Тумонбаев, Улан Примов, Бактыбек Сыдыков, Исхак Масалиев и Марлен Маматалиев.

В кабмине выносили отрицательное заключение на проект закона.

«Конституцией установлено, что все граждане равны перед законом и судом. Это подразумевает необходимость соблюдения принципа равенства и недопустимость дискриминации... Создание отдельного статуса и привилегий для экс-торага ЖК может противоречить принципу равенства всех перед законом», — говорилось в заключении за подписью Адылбека Касымалиева.

По подсчетам кабинета министров, на реализацию законопроекта потребуется более 350 тысяч сомов ежегодно. Это расходы на услуги спецбольницы для 21 бывшего и действующего спикера.

Один из инициаторов документа Улугбек Ормонов заметил, что указанные средства можно предусмотреть из резервного фонда торага ЖК.