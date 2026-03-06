20:31
USD 87.45
EUR 101.46
RUB 1.11
Власть

Владельцам авто с российскими номерами помогут зарегистрировать машину в КР

Владельцам авто с российскими номерами помогут зарегистрировать машину в Кыргызстане. Об этом сообщил депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас на штрафстоянках в КР находится около 700 машин с госномерами РФ.

«Скоро торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев поедет в Россию, где попросит представителей МВД или тех органов, которые занимаются регистрацией авто, приехать в Кыргызстан и снять эти машины с учета в РФ. Владельцы машин с российскими номерами получат возможность их регистрации в КР. Так что нужно немного подождать», — сказал нардеп.
Ссылка: https://24.kg/vlast/364915/
просмотров: 104
Версия для печати
Материалы по теме
О правилах езды на авто с кыргызстанскими номерами в РФ рассказали в МВД
В Бишкеке задержали водителя, в машине которого нашли подложные госномера
В Бишкеке задержали мужчину, управлявшего машиной с подложными госномерами
Деньги от продажи номеров и разрешений пойдут на обновление системы регистрации
ОАО «Учкун» начало выпускать автомобильные госномера
Ужесточить правила, в том числе и для водителей с госномерами KG, хотят в России
Поставщика пластин с термотрансферной пленкой для госномеров выберет кабмин
Стало известно, сколько авто с иностранными госномерами зарегистрировано в КР
Единые требования к выдаваемым в Кыргызстане госномерам инициируют чиновники
В Кыргызстане запретили госномера с непристойными и криминальными аббревиатурами
Популярные новости
На&nbsp;границе с&nbsp;Таджикистаном в&nbsp;Баткене построят 200 километров ограждений На границе с Таджикистаном в Баткене построят 200 километров ограждений
Депутат ЖК: Таджикистан призывает в&nbsp;армию этнических кыргызов с&nbsp;гражданством&nbsp;КР Депутат ЖК: Таджикистан призывает в армию этнических кыргызов с гражданством КР
Кыргызстан вывозит граждан через Оман, первые рейсы уже согласованы Кыргызстан вывозит граждан через Оман, первые рейсы уже согласованы
В&nbsp;Ошской области представили нового руководителя управления ГКНБ В Ошской области представили нового руководителя управления ГКНБ
Бизнес
Причины возникновения временных протечек в&nbsp;Old Bishkek Причины возникновения временных протечек в Old Bishkek
Kia Sonet без первоначального взноса&nbsp;&mdash; всего от&nbsp;1&nbsp;тысячи 37&nbsp;сомов в&nbsp;день Kia Sonet без первоначального взноса — всего от 1 тысячи 37 сомов в день
$15 тысяч за&nbsp;право видеть: история девятилетнего мальчика и&nbsp;KFC $15 тысяч за право видеть: история девятилетнего мальчика и KFC
Кешбэк до&nbsp;20&nbsp;процентов с&nbsp;MPay Кешбэк до 20 процентов с MPay
6 марта, пятница
20:22
Владельцам авто с российскими номерами помогут зарегистрировать машину в КР Владельцам авто с российскими номерами помогут зарегист...
20:19
Жанарбек Акаев объявил строгий выговор главе «Оштеплоэнерго»
20:15
Садыр Жапаров разрешил активистам провести акцию 8 марта
20:03
Театр оперы и балета приглашает на праздничный концерт в Бишкеке
19:58
Эскалация на Ближнем Востоке. Бишкек выразил солидарность народу Катара