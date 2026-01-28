В Бишкеке задержали водителя, в машине которого нашли подложные госномера

27 января патрульные остановили автомобиль Hyundai Sonata с подложными государственными регистрационными знаками. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ Бишкека.

По ее данным, проверка показала, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

«У мужчины также не было водительского удостоверения, а в машине нашли две пары подложных номерных знаков, которые нарушитель добровольно выдал для проверки. Через камеры «Безопасного города» номера будут проверены, использовались ли они ранее. В отношении нарушителя составлены все соответствующие протоколы и отправлены в суд для принятия необходимых мер. Автомобиль помещен на штрафную стоянку», — говорится в сообщении.