Общество

Ужесточить правила, в том числе и для водителей с госномерами KG, хотят в России

МВД России предложило ужесточить правила для водителей с иностранными номерами. Об этом сообщил вице-президент Национального автомобильного союза РФ Антон Шапарин.

По его словам, инициатива призвана пресечь массовые злоупотребления со стороны водителей с таджикскими, кыргызскими, армянскими, казахскими и другими иностранными номерными знаками.

Антон Шапарин заявил, что они якобы систематически игнорируют Правила дорожного движения.

Он также сказал, что союз предложил МВД свой метод разрешения этой ситуации — направлять на штрафстоянку автомобили без действующего полиса ОСАГО. И напомнил, что это лишает водителя возможности компенсировать ущерб в случае аварии.

«Эта инициатива направлена лишь на пресечение эксплуатации транспортных средств с таджикскими, кыргызскими, армянскими, казахскими и иными иностранными номерами, которые систематически нарушают Правила дорожного движения, злоупотребляя нашими нормами и собирая штрафы в массовом порядке», — заявил вице‑президент Национального автомобильного союза РФ.
