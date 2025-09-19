21:39
ОАО «Учкун» начало выпускать автомобильные госномера

ОАО «Учкун» начало выпускать автомобильные госномера. Об этом на своей странице в Facebook написал глава управделами президента Каныбек Туманбаев.

По его словам, он ознакомился с деятельностью акционерного общества.

«Государственные номера для автомобилей теперь мы выпускаем сами. Это большое достижение. Напомню, несколько лет назад «Учкун» был на грани банкротства. По поручению президента мы сохранили предприятие, отремонтировали здание и оснастили его современным оборудованием, и сегодня пожинаем первые плоды. Сейчас «Учкун» превратился в компанию-миллиардера и реализует проекты государственной важности, зарплату сотрудникам подняли», — написал Туманбаев.

Он добавил, что с октября предприятие начнет выпускать госномера, водительские удостоверения нового образца и техпаспорта на автомобили.
Ссылка: https://24.kg/vlast/344229/
просмотров: 125
