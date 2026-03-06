В Кыргызстане назначены акимы ряда районов. Об этом сообщает пресс-служба президента.
По ее данным, Адыл Сапаров назначен акимом Алайского района Ошской области.
- Баратбек Сыдыкназаров освобожден от должности акима Сузакского района Джалал-Абадской области. Дамир Кулубаев назначен на его место.
- Нурлан Эшмукамбет уулу назначен акимом Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области.
- Зарылбек Тыныбек уулу назначен акимом Бакай-Атинского района Таласской области.
Глава государства подписал соответствующие документы.