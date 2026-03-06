19:37
Власть

В Кыргызстане назначены акимы ряда районов

В Кыргызстане назначены акимы ряда районов. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, Адыл Сапаров назначен акимом Алайского района Ошской области.

  • Баратбек Сыдыкназаров освобожден от должности акима Сузакского района Джалал-Абадской области. Дамир Кулубаев назначен на его место.
  • Нурлан Эшмукамбет уулу назначен акимом Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области.
  • Зарылбек Тыныбек уулу назначен акимом Бакай-Атинского района Таласской области.

Глава государства подписал соответствующие документы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/364911/
просмотров: 293
