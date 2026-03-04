15:48
Власть
Сюжет: Атака на Иран

Турция готова стать посредником в урегулировании эскалации на Ближнем Востоке

Турция готова стать посредником в урегулировании эскалации на Ближнем Востоке. Глава МИД Турции Хакан Фидан подтвердил, что Анкара обсуждает с региональными акторами ряд идей, направленных на возможное посредничество по Ирану.

СМИ
Фото СМИ. Глава МИД Турции Хакан Фидан

«Сейчас мы обсуждаем с региональными акторами ряд идей, которые можно будет реализовать на практике. Я не хочу вдаваться в подробности, обсуждения продолжаются», — сказал он журналистам.

По словам министра иностранных дел Турции, для возвращения сторон за стол переговоров необходима убедительная аргументация.

Читайте по теме
Атака на Иран. Что происходит на Ближнем Востоке на пятые сутки конфликта

«Надеюсь, новое руководство Ирана способно трезво оценить ситуацию и найти точки соприкосновения для возобновления переговоров», — добавил он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с генсеком НАТО Марком Рютте, обсудив с ним ситуацию на Ближнем Востоке.

«Обсуждались вопросы повестки НАТО, а также региональные и глобальные события. Наш президент заявил, что Турция внимательно следит за развитием конфликта в нашем регионе и что для достижения прочного и устойчивого мира важно предоставить шанс дипломатии», — сообщила канцелярия турецкого лидера.

Напомним, пятые сутки на Ближнем Востоке продолжается эскалация напряженности из-за операции Израиля и США под названием «Рык льва». Глава Белого дома Дональд Трамп заявляет, что военные действия будут продолжаться до выполнения всех поставленных им целей.
