Турция готова стать посредником в урегулировании эскалации на Ближнем Востоке. Глава МИД Турции Хакан Фидан подтвердил, что Анкара обсуждает с региональными акторами ряд идей, направленных на возможное посредничество по Ирану.

Фото СМИ. Глава МИД Турции Хакан Фидан

«Сейчас мы обсуждаем с региональными акторами ряд идей, которые можно будет реализовать на практике. Я не хочу вдаваться в подробности, обсуждения продолжаются», — сказал он журналистам.

По словам министра иностранных дел Турции, для возвращения сторон за стол переговоров необходима убедительная аргументация.

«Надеюсь, новое руководство Ирана способно трезво оценить ситуацию и найти точки соприкосновения для возобновления переговоров», — добавил он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с генсеком НАТО Марком Рютте, обсудив с ним ситуацию на Ближнем Востоке.

«Обсуждались вопросы повестки НАТО, а также региональные и глобальные события. Наш президент заявил, что Турция внимательно следит за развитием конфликта в нашем регионе и что для достижения прочного и устойчивого мира важно предоставить шанс дипломатии», — сообщила канцелярия турецкого лидера.

Напомним, пятые сутки на Ближнем Востоке продолжается эскалация напряженности из-за операции Израиля и США под названием «Рык льва». Глава Белого дома Дональд Трамп заявляет, что военные действия будут продолжаться до выполнения всех поставленных им целей.