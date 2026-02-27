09:11
Посол Кыргызстана Акылбек Кылычев вручил верительные грамоты президенту Ирана

Посол Кыргызстана Акылбек Кылычев в Тегеране вручил верительные грамоты президенту Ирана Масуду Пезешкиану, сообщает пресс-служба МИД.

Стороны подтвердили настрой на укрепление политического диалога и расширение сотрудничества в сферах взаимного интереса.

Акылбек Кылычев выразил готовность содействовать развитию торгово-экономических связей и активизации контактов между ведомствами и деловыми кругами двух стран.

Масуд Пезешкиан пожелал послу успехов в дипломатической миссии и отметил важность последовательного развития двусторонних отношений.

Напомним, Акылбека Кылычева назначили Послом Кыргызской Республики в Исламской Республике Иран и Постоянным представителем КР в Организации экономического сотрудничества в Тегеране в ноябре 2024 года указом президента.
