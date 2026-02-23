Тема участия Алексея Ширшова в недавней встрече кыргызской делегации с Министерством энергетики России вновь взорвала соцсети. Обсуждения усилились после того, как пользователи напомнили раннее заявление президента Садыра Жапарова о том, что Ширшов «не займет ни одну государственную должность».

Фото пресс-службы президента

В комментарии агентству «Кабар» он жестко отреагировал на спекуляции, отметив: государство использует Алексея Ширшова исключительно как носителя информации, которая может быть полезна для возврата активов и защиты интересов Кыргызстана.

По словам главы государства, еще в 2021 году Ширшов сам обратился через посредников с предложением помочь в раскрытии зарубежных активов сына бывшего президента Курманбека Бакиева Максима.

Алексей Ширшов, по данным Садыра Жапарова, «не в розыске» и потому получил разрешение вернуться для дачи показаний и консультаций.

«Мы ему сразу сказали: прежнего времени нет. Украсть из госструктур уже не получится. Поможешь вернуть активы — хорошо. Нет — будешь сидеть тихо», — подчеркнул он.

Президент сообщил, что информация Ширшова позволила вернуть государству коттеджи и квартиры в комплексе «Аврора Плюс», а также установить связь компании «Элкат» с Максимом Бакиевым — предприятие теперь полностью перешло в собственность государства. Предварительная оценка — около 6 миллиардов сомов.

Отдельно Садыр Жапаров прокомментировал участие Алексея Ширшова в консультациях по долгу перед «РусГидро» по проекту Верхненарынского каскада ГЭС.

Фото из интернета

По его словам, Ширшов «работал с ними раньше и владеет важными деталями», поэтому привлечен как источник данных в интересах страны.

«Главное — он не будет управлять никаким министерством. Если будет польза, используем. Если нет, пусть спокойно занимается своими делами. Не обращайте внимания на манипуляции», — заявил глава государства.

Он также напомнил, что энергетика впервые за 30 лет закрыла накопленный долг — 137 миллиардов сомов, и со следующего года отрасль должна выйти в плюс. И подчеркнул: любые факты хищений будут караться жестко, «без исключений и жалости».