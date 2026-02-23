13:35
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.14
Власть

Садыр Жапаров раскрыл роль Ширшова: Главное — польза государству

Тема участия Алексея Ширшова в недавней встрече кыргызской делегации с Министерством энергетики России вновь взорвала соцсети. Обсуждения усилились после того, как пользователи напомнили раннее заявление президента Садыра Жапарова о том, что Ширшов «не займет ни одну государственную должность».

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента
В комментарии агентству «Кабар» он жестко отреагировал на спекуляции, отметив: государство использует Алексея Ширшова исключительно как носителя информации, которая может быть полезна для возврата активов и защиты интересов Кыргызстана.

Читайте по теме
Амангельдиев объяснил роль Ширшова в переговорах по Верхненарынскому каскаду

По словам главы государства, еще в 2021 году Ширшов сам обратился через посредников с предложением помочь в раскрытии зарубежных активов сына бывшего президента Курманбека Бакиева Максима.

Алексей Ширшов, по данным Садыра Жапарова, «не в розыске» и потому получил разрешение вернуться для дачи показаний и консультаций.

«Мы ему сразу сказали: прежнего времени нет. Украсть из госструктур уже не получится. Поможешь вернуть активы — хорошо. Нет — будешь сидеть тихо», — подчеркнул он.

Президент сообщил, что информация Ширшова позволила вернуть государству коттеджи и квартиры в комплексе «Аврора Плюс», а также установить связь компании «Элкат» с Максимом Бакиевым — предприятие теперь полностью перешло в собственность государства. Предварительная оценка — около 6 миллиардов сомов.

Отдельно Садыр Жапаров прокомментировал участие Алексея Ширшова в консультациях по долгу перед «РусГидро» по проекту Верхненарынского каскада ГЭС.

из интернета
Фото из интернета

По его словам, Ширшов «работал с ними раньше и владеет важными деталями», поэтому привлечен как источник данных в интересах страны.

«Главное — он не будет управлять никаким министерством. Если будет польза, используем. Если нет, пусть спокойно занимается своими делами. Не обращайте внимания на манипуляции», — заявил глава государства.

Он также напомнил, что энергетика впервые за 30 лет закрыла накопленный долг — 137 миллиардов сомов, и со следующего года отрасль должна выйти в плюс. И подчеркнул: любые факты хищений будут караться жестко, «без исключений и жалости».
Ссылка: https://24.kg/vlast/363139/
просмотров: 495
Версия для печати
Материалы по теме
Лидеры Кыргызстана и Казахстана обсудили политические преобразования
Феликс Кулов предложил создать спецкомиссию после кадровых решений президента
Садыр Жапаров о Ташиеве: Друзьями остаемся, но на госслужбу он не вернется
Отказаться от субсидий предприятий теплоснабжения намерены в Кыргызстане
Садыр Жапаров: К «обращению 75 человек» может быть причастно большее число людей
Эдиль Байсалов о том, кто внес раскол между Жапаровым и Ташиевым
Президент объяснил отставку главы ГКНБ Ташиева: важность единства государства
Президент Кыргызстана отправил в отставку главу ГКНБ Камчыбека Ташиева
Досрочные выборы и второй срок президента: мнения экспертов разделились
Садыр Жапаров высказался о правах человека и свободе слова в Кыргызстане
Популярные новости
Снести все конструкции и&nbsp;вернуть фонтан на&nbsp;проспекте Чуй потребовал мэр Бишкека Снести все конструкции и вернуть фонтан на проспекте Чуй потребовал мэр Бишкека
Амангельдиев объяснил роль Ширшова в&nbsp;переговорах по&nbsp;Верхненарынскому каскаду Амангельдиев объяснил роль Ширшова в переговорах по Верхненарынскому каскаду
Мы&nbsp;должны думать о&nbsp;будущем. Садыр Жапаров о&nbsp;создании следственного комитета Мы должны думать о будущем. Садыр Жапаров о создании следственного комитета
Садыр Жапаров: После реформы ГКНБ станет настоящей спецслужбой, как прежний КГБ Садыр Жапаров: После реформы ГКНБ станет настоящей спецслужбой, как прежний КГБ
Бизнес
Сладкое &laquo;спасибо&raquo;: &laquo;Умай Групп&raquo; поздравила мужчин с&nbsp;23&nbsp;февраля Сладкое «спасибо»: «Умай Групп» поздравила мужчин с 23 февраля
Партнерство ОАО &laquo;Государственная таможенная инфраструктура&raquo; и&nbsp;госоператора MEGA Партнерство ОАО «Государственная таможенная инфраструктура» и госоператора MEGA
Mastercard и&nbsp;MBANK разыграют поездку на&nbsp;финал Лиги чемпионов УЕФА Mastercard и MBANK разыграют поездку на финал Лиги чемпионов УЕФА
&laquo;Берешен Рамазан&raquo;: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10&nbsp;процентов в&nbsp;Рамазан «Берешен Рамазан»: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10 процентов в Рамазан
23 февраля, понедельник
13:24
В Кыргызстане разыскиваются без вести пропавшие несовершеннолетние В Кыргызстане разыскиваются без вести пропавшие несовер...
13:24
Объявлены лауреаты премии Британской киноакадемии. Фильм о Путине среди них
13:20
Садыр Жапаров раскрыл роль Ширшова: Главное — польза государству
13:00
Сладкое «спасибо»: «Умай Групп» поздравила мужчин с 23 февраля
12:41
Новый порядок контроля выхлопов вынесли на обсуждение: требования ужесточают