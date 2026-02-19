В ЖК руководителем депутатской группы «Ала-Тоо» стал Таалайбек Масабиров

В депутатской группе «Ала-Тоо» сменился руководитель. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Бактыяр Калпаев.

Он отметил, что в связи с уходом предыдущего руководителя группы Жанарбека Акаева на другую должность члены «Ала-Тоо» провели внеочередное заседание и выбрали нового руководителя.

Им стал депутат Таалайбек Масабиров. Ему 60 лет, был депутатом VI (партия «Кыргызстан») и VII (партия «Ата-Журт Кыргызстан») созывов Жогорку Кенеша. До избрания депутатом долгие годы работал в Таможенной службе.

Фото Жогорку Кенеша. Таалайбек Масабиров

Напоним, предыдущий руководитель депутатской группы «Ала-Тоо» Жанарбек Акаев был назначен мэром города Ош, в связи с чем ЦИК досрочно прекратила полномочия депутата.