Депутат заявила о коррупции при выдаче ордена «Баатыр эне». Об этом Махабат Мавлянова сообщила на заседании ЖК при обсуждении проекта закона «О государственных наградах, почетных званиях и государственных премиях Кыргызской Республики» (вносится на первое чтение).

По ее словам, для любого государства демографический вопрос очень важен.

«Чем больше население, тем лучше для страны, для ее экономики. У нас в республике имеется немало матерей-героинь, но многие из них не смогли получить заслуженного звания. Чтобы получить орден, нужно собрать кучу документов. Некоторым из них уже по 80 лет, а их детям — по 20-30 лет, и многие из них выехали в трудовую миграцию.

При этом в народе говорят, что, если дать взятку в 15-20 тысяч сомов, орден можно быстро получить. Я призываю уполномоченные органы систематизировать число всех матерей-героинь и выдать им заслуженные звания. А в будущем внести поправки в закон, что такие ордена выдаются по факту: родила женщина 7-го ребенка, ей автоматически присваивается звание «Баатыр эне», — считает Махабат Мавлянова.

Глава Минюста Аяз Баетов признал бюрократию при присвоении данного звания. «Помимо факта рождения детей, есть определенные критерии отбора. Но надо отметить, что сейчас госорганам дано задание, чтобы они сами через «Тундук» собирали документы на награждение, то есть шло сокращение бюрократических норм», — добавил он.