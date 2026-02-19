12:47
USD 87.45
EUR 103.46
RUB 1.14
Власть

Депутат заявила о коррупции при выдаче ордена «Баатыр эне»

Депутат заявила о коррупции при выдаче ордена «Баатыр эне». Об этом Махабат Мавлянова сообщила на заседании ЖК при обсуждении проекта закона «О государственных наградах, почетных званиях и государственных премиях Кыргызской Республики» (вносится на первое чтение).

По ее словам, для любого государства демографический вопрос очень важен.

«Чем больше население, тем лучше для страны, для ее экономики. У нас в республике имеется немало матерей-героинь, но многие из них не смогли получить заслуженного звания. Чтобы получить орден, нужно собрать кучу документов. Некоторым из них уже по 80 лет, а их детям — по 20-30 лет, и многие из них выехали в трудовую миграцию.

При этом в народе говорят, что, если дать взятку в 15-20 тысяч сомов, орден можно быстро получить. Я призываю уполномоченные органы систематизировать число всех матерей-героинь и выдать им заслуженные звания. А в будущем внести поправки в закон, что такие ордена выдаются по факту: родила женщина 7-го ребенка, ей автоматически присваивается звание «Баатыр эне», — считает Махабат Мавлянова.

Глава Минюста Аяз Баетов признал бюрократию при присвоении данного звания. «Помимо факта рождения детей, есть определенные критерии отбора. Но надо отметить, что сейчас госорганам дано задание, чтобы они сами через «Тундук» собирали документы на награждение, то есть шло сокращение бюрократических норм», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/362704/
просмотров: 118
Версия для печати
Материалы по теме
Депутатом ЖК вместо Жанара Акаева стал Таалайбек Сарыбашов
Депутатом ЖК вместо Жанара Акаева может стать Таалайбек Сарыбашов
ЦИК КР зарегистрировала трех новых депутатов парламента
Нардеп просит решить вопрос с выселением жильцов квартир в Военном городке Канта
Более 70 процентов парламентариев в мире сталкиваются с насилием
Камила Талиева: Двух первых лиц государства рассорили сплетники
Депутат считает завышенными цены ГИК на жилье
В Минприроды отрицают, что Бишкек входит в число самых загрязненных городов мира
Депутат призвал снизить цены на дизтопливо для фермеров
Депутата Жогорку Кенеша Эльдара Сулайманова обвинили в насилии в семье
Популярные новости
Шаирбек Ташиев опроверг информацию о&nbsp;возбуждении дела и&nbsp;задержании Шаирбек Ташиев опроверг информацию о возбуждении дела и задержании
В&nbsp;Кыргызстане вводят временные права на&nbsp;один год для новичков В Кыргызстане вводят временные права на один год для новичков
Садыр Жапаров о&nbsp;Ташиеве: Друзьями остаемся, но&nbsp;на&nbsp;госслужбу он&nbsp;не&nbsp;вернется Садыр Жапаров о Ташиеве: Друзьями остаемся, но на госслужбу он не вернется
Поворот в&nbsp;политике Кыргызстана. Объясняем на&nbsp;пальцах, что происходит Поворот в политике Кыргызстана. Объясняем на пальцах, что происходит
Бизнес
В&nbsp;месяц Рамазан&nbsp;&mdash; бесплатный ночной интернет и&nbsp;полезные сервисы от&nbsp;Beeline В месяц Рамазан — бесплатный ночной интернет и полезные сервисы от Beeline
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; (ТМ&nbsp;MEGA) сообщает о&nbsp;назначении генерального директора ЗАО «Альфа Телеком» (ТМ MEGA) сообщает о назначении генерального директора
Доход в&nbsp;недвижимости: финансовая структура важнее процентной ставки Доход в недвижимости: финансовая структура важнее процентной ставки
&laquo;Айыл Банк&raquo; запустил исламскую платежную карту &laquo;Элкарт&raquo; «Айыл Банк» запустил исламскую платежную карту «Элкарт»
19 февраля, четверг
12:46
Против отмены почетных званий для врачей выступили в Жогорку Кенеше Против отмены почетных званий для врачей выступили в Жо...
12:40
Депутат заявила о коррупции при выдаче ордена «Баатыр эне»
12:38
Пересмотреть блокировку TikTok в Кыргызстане предложило Министерство культуры
12:31
О важности стран Центральной Азии для Азербайджана рассказал эксперт
12:26
ГКНБ выступил против пересмотра уголовных дел через комиссии