Депутатом ЖК вместо Жанара Акаева стал Таалайбек Сарыбашов

После ухода Жанара Акаева из парламента мандат в Жогорку Кенеше по округу № 8 перешел Таалайбеку Сарыбашову, который на выборах получил почти 9 тысяч голосов (6,18 процента). Такое решение ЦИК КР принял по итогам заседания.

Напоним, 18 февраля по указу президента Садыра Жапарова Жанар Акаев назначен мэром города Ош.

Таалай Сарыбашов родился 11 сентября 1971 года в селе Гульча Алайского района. В 2008 году окончил Ошский государственный юридический институт. В 2015–2018 годах был полпредом правительства в Ошской области, в 2018–2021 годах — мэром Оша. Некоторое время исполнял обязанности мэра Бишкека. В 2021 году избран депутатом парламента VII созыва.