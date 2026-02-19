12:47
USD 87.45
EUR 103.46
RUB 1.14
Власть

Депутатом ЖК вместо Жанара Акаева стал Таалайбек Сарыбашов

После ухода Жанара Акаева из парламента мандат в Жогорку Кенеше по округу № 8 перешел Таалайбеку Сарыбашову, который на выборах получил почти 9 тысяч голосов (6,18 процента). Такое решение ЦИК КР принял по итогам заседания.

Напоним, 18 февраля по указу президента Садыра Жапарова Жанар Акаев назначен мэром города Ош.

Таалай Сарыбашов родился 11 сентября 1971 года в селе Гульча Алайского района. В 2008 году окончил Ошский государственный юридический институт. В 2015–2018 годах был полпредом правительства в Ошской области, в 2018–2021 годах — мэром Оша. Некоторое время исполнял обязанности мэра Бишкека. В 2021 году избран депутатом парламента VII созыва.
Ссылка: https://24.kg/vlast/362683/
просмотров: 489
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат заявила о коррупции при выдаче ордена «Баатыр эне»
Депутатом ЖК вместо Жанара Акаева может стать Таалайбек Сарыбашов
ЦИК КР зарегистрировала трех новых депутатов парламента
Нардеп просит решить вопрос с выселением жильцов квартир в Военном городке Канта
Более 70 процентов парламентариев в мире сталкиваются с насилием
Камила Талиева: Двух первых лиц государства рассорили сплетники
Депутат считает завышенными цены ГИК на жилье
В Минприроды отрицают, что Бишкек входит в число самых загрязненных городов мира
Депутат призвал снизить цены на дизтопливо для фермеров
Депутата Жогорку Кенеша Эльдара Сулайманова обвинили в насилии в семье
Популярные новости
Шаирбек Ташиев опроверг информацию о&nbsp;возбуждении дела и&nbsp;задержании Шаирбек Ташиев опроверг информацию о возбуждении дела и задержании
В&nbsp;Кыргызстане вводят временные права на&nbsp;один год для новичков В Кыргызстане вводят временные права на один год для новичков
Садыр Жапаров о&nbsp;Ташиеве: Друзьями остаемся, но&nbsp;на&nbsp;госслужбу он&nbsp;не&nbsp;вернется Садыр Жапаров о Ташиеве: Друзьями остаемся, но на госслужбу он не вернется
Поворот в&nbsp;политике Кыргызстана. Объясняем на&nbsp;пальцах, что происходит Поворот в политике Кыргызстана. Объясняем на пальцах, что происходит
Бизнес
В&nbsp;месяц Рамазан&nbsp;&mdash; бесплатный ночной интернет и&nbsp;полезные сервисы от&nbsp;Beeline В месяц Рамазан — бесплатный ночной интернет и полезные сервисы от Beeline
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; (ТМ&nbsp;MEGA) сообщает о&nbsp;назначении генерального директора ЗАО «Альфа Телеком» (ТМ MEGA) сообщает о назначении генерального директора
Доход в&nbsp;недвижимости: финансовая структура важнее процентной ставки Доход в недвижимости: финансовая структура важнее процентной ставки
&laquo;Айыл Банк&raquo; запустил исламскую платежную карту &laquo;Элкарт&raquo; «Айыл Банк» запустил исламскую платежную карту «Элкарт»
19 февраля, четверг
12:46
Против отмены почетных званий для врачей выступили в Жогорку Кенеше Против отмены почетных званий для врачей выступили в Жо...
12:40
Депутат заявила о коррупции при выдаче ордена «Баатыр эне»
12:38
Пересмотреть блокировку TikTok в Кыргызстане предложило Министерство культуры
12:31
О важности стран Центральной Азии для Азербайджана рассказал эксперт
12:26
ГКНБ выступил против пересмотра уголовных дел через комиссии