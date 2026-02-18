Передумал: депутат поблагодарил президента за решение по правам

Депутат Жогорку Кенеша Кундузбек Сулайманов выразил благодарность президенту Садыру Жапарову за урегулирование спорного вопроса, связанного с порядком получения водительских удостоверений.

По словам парламентария, ранее в обществе активно обсуждалась инициатива о выдаче водительских прав только после 10 месяцев обучения. Об этом заявлял управляющий делами президента Каныбек Туманбаев. Данная норма вызвала критику со стороны граждан.

Позже озвучили обновленное решение: срок обучения сократили до четырех месяцев, после чего кандидатам разрешается сдавать экзамен. При успешной сдаче им выдадут временное водительское удостоверение сроком на один год.

Кундузбек Сулайманов отметил, что водители положительно восприняли изменения.

«Хотел выразить благодарность нашему президенту. Вопрос по подготовке водителей и срокам обучения вызвал споры. Сегодня все водители благодарны президенту за то, что предоставлена возможность обучения до четырех месяцев. После этого допускают к экзамену. Годичный испытательный срок — это правильное решение, поскольку за это время человек покажет, как он управляет автомобилем, и затем сможет получить полноценное удостоверение», — сказал депутат.

Напомним, депутат Жогорку Кенеша Кундузбек Сулайманов на заседании 4 февраля высказался о реформе, согласно которой необходимо отучиться 10 месяцев для получения водительского удостоверения.

Парламентарий отметил, что ранее высказанная им мысль о слишком долгом сроке — не его личное мнение, а его избирателей.

«Все депутаты говорят не свое личное мнение, а то, что говорит им народ. Мы должны доносить мнение народа до исполнительной власти. Не нужно усиливать недовольство народа. Те, кто предлагает эти изменения, ведут в неправильное русло. Если бы народ выступал против правильных инициатив, мы бы тоже людям сказали, что они не правы», — сказал депутат.