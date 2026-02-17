18:02
Лидеры Кыргызстана и Казахстана обсудили политические преобразования

По инициативе казахстанской стороны состоялся телефонный разговор президента Кыргызстана Садыра Жапарова с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, лидеры обсудили актуальные вопросы кыргызско-казахстанского сотрудничества по всем направлениям взаимного интереса. Речь шла о реализации ранее достигнутых договоренностей в сферах торговли, транспорта, промышленной кооперации, энергетики и водных ресурсов.

Касым-Жомарт Токаев проинформировал Садыра Жапарова о проводимой в Казахстане конституционной реформе, направленной на формирование долгосрочных основ развития государства. В ответ Садыр Жапаров выразил поддержку масштабным преобразованиям в соседней стране, включая инициативу по созданию однопалатного парламента, и пожелал успешного проведения всенародного референдума.

Главы государств подчеркнули важность решения всех возникающих вопросов в духе доверия, традиционной дружбы и братства, что, по их словам, создает прочную основу для поступательного развития двустороннего взаимодействия.

Кроме того, президенты обменялись мнениями по внутриполитическим реформам, вопросам региональной и международной повестки, а также обсудили график предстоящих совместных мероприятий в многостороннем формате.
