Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев обсудили двустороннюю и региональную повестку

Президент Садыр Жапаров сегодня, 10 февраля, провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения и укрепления кыргызско-узбекских отношений дружбы, добрососедства и всеобъемлющего стратегического партнерства.

Главы государств с удовлетворением отметили устойчивую динамику товарооборота между двумя странами, а также ход реализации совместных инфраструктурных проектов. В частности, речь шла о промышленной кооперации, строительстве железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан и Камбаратинской ГЭС-1.

Кроме того, лидеры обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки и рассмотрели график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий.