21:59
USD 87.45
EUR 104.14
RUB 1.13
Власть

Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев обсудили двустороннюю и региональную повестку

Фото пресс-службы президента

Президент Садыр Жапаров сегодня, 10 февраля, провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения и укрепления кыргызско-узбекских отношений дружбы, добрососедства и всеобъемлющего стратегического партнерства.

Главы государств с удовлетворением отметили устойчивую динамику товарооборота между двумя странами, а также ход реализации совместных инфраструктурных проектов. В частности, речь шла о промышленной кооперации, строительстве железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан и Камбаратинской ГЭС-1.

Кроме того, лидеры обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки и рассмотрели график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/361445/
просмотров: 758
Версия для печати
Материалы по теме
Президент разъяснил свой комментарий по поводу отставки Камчыбека Ташиева
В Москве презентовали книгу о президенте Садыре Жапарове
Президент Кыргызстана принял спецпосланника США Серджио Гора
Садыр Жапаров о личной трагедии: в ДТП погибли сын, брат и невестка
Пять лет Садыра Жапарова, или Аналитика без лести
Садыру Жапарову представили возможности новой налоговой системы «Салык Кузот»
Поддержка бизнеса: снижены налоги и отменены отдельные лицензии
О Садыре Жапарове снят документальный фильм «Президент»
В 2026-м планируется ввести в эксплуатацию более 20 тысяч квартир по линии ГИК
Садыр Жапаров: Переход на 12-летнее образование — насущная необходимость
Популярные новости
Тысяча погибших в&nbsp;год: Садыр Жапаров извинился за&nbsp;закрытие автошкол Тысяча погибших в год: Садыр Жапаров извинился за закрытие автошкол
Президент Кыргызстана отправил в&nbsp;отставку главу ГКНБ Камчыбека Ташиева Президент Кыргызстана отправил в отставку главу ГКНБ Камчыбека Ташиева
Президент Кыргызстана изменил состав комиссии по&nbsp;вопросам гражданства Президент Кыргызстана изменил состав комиссии по вопросам гражданства
Президент объяснил отставку главы ГКНБ Ташиева: важность единства государства Президент объяснил отставку главы ГКНБ Ташиева: важность единства государства
Бизнес
Акция &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; продолжается Акция «20 миллионеров» от «Оптима Банка» продолжается
Зима у&nbsp;моря: &laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил клиентам путевки в&nbsp;Таиланд Зима у моря: «Банк Компаньон» вручил клиентам путевки в Таиланд
Старт продаж башни ATLAS в&nbsp;Royal Central Park: время инвестировать Старт продаж башни ATLAS в Royal Central Park: время инвестировать
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил программу &laquo;Финансирование сельского хозяйства&nbsp;&mdash; 14&raquo; «Элдик Банк» запустил программу «Финансирование сельского хозяйства — 14»
10 февраля, вторник
21:44
На базе спортивного колледжа в Бишкеке создадут Академию футбола На базе спортивного колледжа в Бишкеке создадут Академи...
21:25
Зимняя Олимпиада. Кыргызстанский лыжник Артур Сапарбеков занял 94-е место
21:07
Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев обсудили двустороннюю и региональную повестку
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 11 февраля: днем ожидаются дожди
20:55
В городе Ош построят 10 новых школ. Список