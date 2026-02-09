КР готовит первые геопарки: кабмин вынес проект на общественное обсуждение

На общественное обсуждение вынесен проект постановления кабмина, которым утверждается порядок образования и функционирования геологических парков на территории страны. Документ разработан в целях реализации статьи 232 Закона «Об особо охраняемых природных территориях» и призван впервые установить полноценные правила создания геопарков в КР.

Проект определяет юридический механизм образования, работы и возможной ликвидации геологических парков, включающих в себя территории с особой историко-культурной, археологической и природной ценностью.

Как отмечает Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора, принятие порядка позволит системно сохранять геологическое наследие, восстановлять биологическое разнообразие, снижать воздействие на экосистемы и вовлекать местные сообщества в развитие таких территорий.

В документе подчеркивается, что геопарки отличаются от других категорий особо охраняемых природных территорий: они объединяют природные объекты, ландшафты, населенные пункты и элементы культурного наследия в единый геокомплекс. Отдельное внимание уделено «сопредельной территории развития Геопарка» — зоне вокруг самого геопарка, которая не меняет свой правовой статус, но служит частью общей концепции устойчивого развития.

Авторы постановления отмечают, что Кыргызстан обладает значительным потенциалом для создания геопарков международного уровня, включая возможную интеграцию в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. При этом в стране пока отсутствуют официально признанные объекты такого статуса, что делает принятие порядка критически важным.

По оценкам разработчиков, принятие документа не приведет к негативным социальным, экономическим, правовым или экологическим последствиям. Напротив, ожидается рост инвестиционной привлекательности территорий, расширение туристического потенциала и создание новых рабочих мест.