Власть

Президент Кыргызстана принял спецпосланника США Серджио Гора

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 4 февраля, принял специального посланника Соединенных Штатов Америки по делам Южной и Центральной Азии, посла Серджио Гора.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы кыргызско-американского политического и экономического взаимодействия, а также сотрудничество в сферах транспорта, цифровизации, финансовых технологий, искусственного интеллекта и здравоохранения.

Президент Садыр Жапаров обозначил готовность Кыргызстана к развитию двустороннего и многостороннего взаимодействия с Соединенными Штатами Америки на взаимовыгодной и равноправной основе.

Садыр Жапаров акцентировал внимание на том, что развитие торгово-экономических и инвестиционных связей с иностранными партнерами является одним из приоритетных направлений внешней политики страны. Президент также отметил имеющийся значительный потенциал для активизации экономического взаимодействия между двумя странами.

В этом контексте он подчеркнул значение платформы «B5+1» (Business 5+1) и выразил уверенность, что второй диалоговый форум «B5+1», который сегодня начал свою работу в Бишкеке, способствует расширению торгово-экономического сотрудничества между Кыргызстаном и США, дальнейшей реализации совместных проектов, а также укреплению региональной взаимосвязанности.

Садыр Жапаров также констатировал, что наряду с расширением двустороннего сотрудничества Кыргызстан заинтересован в дальнейшем укреплении взаимодействия в рамках платформы «C5+1» (Центральная Азия — США). За последние 10 лет данная диалоговая площадка зарекомендовала себя как эффективный механизм, направленный на продвижение многопланового сотрудничества между странами Центральной Азии и Соединенными Штатами Америки.

В свою очередь Серджио Гор поблагодарил кыргызскую сторону за теплое гостеприимство и передал президенту Садыру Жапарову слова приветствия и наилучшие пожелания от президента США Дональда Трампа.

Он выразил готовность Соединенных Штатов Америки к тесному сотрудничеству с Кыргызстаном по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

Акцентируя внимание на экономической дипломатии, Серджио Гор отметил, что для участия в форуме «B5+1» в Бишкек прибыла представительная бизнес-делегация США, и выразил уверенность, что это станет хорошей основой для дальнейшего развития торгово-экономического взаимодействия двух стран.

Далее Садыр Жапаров и специальный посланник Соединенных Штатов Америки по делам Южной и Центральной Азии, посол Серджио Гор продолжили переговоры с участием представителей американского бизнеса.
