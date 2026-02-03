Глава Минприроды не доверяет рейтингу городов мира по качеству воздуха

Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев не доверяет рейтингу крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality и считает его некорректным. Об этом он заявил на заседании парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды.

Депутат Умбеталы Кыдыралиев напомнил, что Бишкек в какие-то дни лидирует в этом рейтинге в связи с загрязнением воздуха, и поинтересовался у чиновника, почему столица Кыргызстана до сих пор в этом перечне.

Медер Машиев заявил, что этот рейтинг не считается авторитетной площадкой. «В Бишкеке качество воздуха немного улучшилось за последние три года. И ситуация не была такой, как показывали датчики, указанные в этом рейтинге, — с первым местом по загрязнению», — сказал он.

Глава профильного ведомства при этом признал, что проблема пока остается актуальной. По его словам, Гидрометеорологическая служба устанавливает датчики и самостоятельно фиксирует качество воздуха.

Медер Машиев добавил, что столица не может занимать первое место в мире по загрязнению воздуха. Он допустил технические сбои на ресурсе.