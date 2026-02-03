14:40
USD 87.45
EUR 103.64
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Глава Минприроды не доверяет рейтингу городов мира по качеству воздуха

Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев не доверяет рейтингу крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality и считает его некорректным. Об этом он заявил на заседании парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды.

Депутат Умбеталы Кыдыралиев напомнил, что Бишкек в какие-то дни лидирует в этом рейтинге в связи с загрязнением воздуха, и поинтересовался у чиновника, почему столица Кыргызстана до сих пор в этом перечне.

Медер Машиев заявил, что этот рейтинг не считается авторитетной площадкой. «В Бишкеке качество воздуха немного улучшилось за последние три года. И ситуация не была такой, как показывали датчики, указанные в этом рейтинге, — с первым местом по загрязнению», — сказал он.

Глава профильного ведомства при этом признал, что проблема пока остается актуальной. По его словам, Гидрометеорологическая служба устанавливает датчики и самостоятельно фиксирует качество воздуха.

Медер Машиев добавил, что столица не может занимать первое место в мире по загрязнению воздуха. Он допустил технические сбои на ресурсе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/360386/
просмотров: 383
Версия для печати
Материалы по теме
В ЖК рассказали о мероприятиях, направленных на снижение загрязнения воздуха
Проект по улучшению качества воздуха обсудили с ВБ в мэрии Бишкека
Борьба за чистый воздух: запреты, штрафы и масштабная газификация
Спикер ЖК призвал поблагодарить городские власти за уменьшение смога в Бишкеке
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица КР поднялась на второе место в рейтинге
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 14 января. Столица на третьем месте
Бишкек снова в тройке городов мира с самым загрязненным воздухом
Бишкек вновь в топ-5 самых загрязненных городов мира по качеству воздуха
Разработчики генплана: Бишкек теряет зеленые зоны и утопает в грязном воздухе
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 23 декабря. Столица на втором месте
Популярные новости
Президент КР&nbsp;открыл современный военно-медицинский комплекс ГКНБ Президент КР открыл современный военно-медицинский комплекс ГКНБ
В&nbsp;ОДКБ тревогу вызывает приближение &laquo;зон нестабильности&raquo;&nbsp;&mdash; Таалатбек Масадыков В ОДКБ тревогу вызывает приближение «зон нестабильности» — Таалатбек Масадыков
Владимир Путин наградил главу Ассамблеи народа Кыргызстана орденом Дружбы Владимир Путин наградил главу Ассамблеи народа Кыргызстана орденом Дружбы
Вице-мэр заблокирован: неизвестный водитель устроил затор у&nbsp;Жогорку Кенеша Вице-мэр заблокирован: неизвестный водитель устроил затор у Жогорку Кенеша
Бизнес
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
Оформить разрешение на&nbsp;тонировку можно онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оформить разрешение на тонировку можно онлайн в приложении MegaPay
Visa Infinite от&nbsp;MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым Visa Infinite от MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым
Ваш номер&nbsp;&mdash; ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в&nbsp;О! Ваш номер — ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в О!
3 февраля, вторник
14:39
ЕЭК объяснила причины очередей на границе Кыргызстана и Казахстана ЕЭК объяснила причины очередей на границе Кыргызстана и...
14:37
Эдиль Байсалов: Демократия превратилась в ругательное слово из-за игр элит
14:27
Кыргызстан приблизился к отметке в 7,4 миллиона жителей: новые данные статистики
14:25
В Караколе государству вернули 30 гектаров сельхозугодий под новый жилой массив
14:17
ОАО «Кыргызалтын» привлечет технологии США для добычи минералов