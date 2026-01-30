Иск или разъяснение: МИД РФ о позиции Кыргызстана в Суде ЕАЭС

Никакого иска от Кыргызстана в Суд ЕАЭС не поступало. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее словам, кыргызская сторона также подтверждала, что речь идет не о судебном разбирательстве, а о запросе разъяснений норм Договора Евразийского экономического союза. В частности, обсуждается вопрос предоставления обязательного медицинского страхования членам семей трудовых мигрантов.

Мария Захарова отметила, что тема медицинского страхования в рамках ЕАЭС поднимается уже давно из-за различий в толковании положений договора. РФ, как и КР, ожидает позицию Суда ЕАЭС по вопросу выдачи полисов ОМС членам семей мигрантов.

Официальный представитель МИД также обратила внимание на различия в национальных системах здравоохранения стран союза. В Беларуси обязательного медицинского страхования нет, в Армении соответствующие механизмы только запускаются. В Кыргызстане и Казахстане система ОМС действует, однако существенно отличается от российской модели.

В РФ доступ к обязательному медицинскому страхованию имеют только сами трудящиеся из государств — членов ЕАЭС. Члены их семей в систему ОМС не включены.

Напомним, ранее Кыргызстан обратился в Суд ЕАЭС по вопросу отказа России оформлять полисы ОМС членам семей трудовых мигрантов. В Бишкеке подчеркивали, что обращение связано с необходимостью правового толкования норм Договора ЕАЭС.