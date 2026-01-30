12:06
Власть

Депутат призвал снизить цены на дизтопливо для фермеров

Депутат призвал снизить цены на дизтопливо для фермеров. Об этом на заседании депутатской группы «Мекенчил» заявил Шайырбек Ташиев.

Так он отреагировал на высказывание Минсельхоза о том, что фермерам отпускается дизтопливо по сниженным ценам — 74 сома за литр. По его словам, такая цена не является ценой ниже рыночной.

«На любой заправке фермеры могут покупать дизтопливо по этой цене в любом объеме. На юге работает «Кыргызнефтегаз», который реализует заправкам дизтопливо по 69 сомов. Но так как это госпредприятие, то оно должно работать во благо государства. Надо обязать его отпускать топливо по 65 сомов фермерам, тогда это будет реальная поддержка для сельхозпроизводителей. И запретить реализовывать дизтопливо заправкам.

Что касается севера страны, то там работает завод «Джунда». Он тоже мог бы реализовывать дизтопливо по сниженной цене для фермеров. Самое главное сейчас — дать привилегию населению страны», — добавил Шайырбек Ташиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/359938/
