Садыр Жапаров принял постоянных представителей иностранных государств при ООН

Садыр Жапаров встретился с постоянными представителями ряда иностранных государств при Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки, включая сложную геополитическую ситуацию в мире, вызовы международной и региональной безопасности, борьбу с терроризмом и экстремизмом, изменение климата, нераспространение ядерного оружия, продвижение целей устойчивого развития.

«Президент выразил готовность Кыргызстана и далее вносить вклад в укрепление международной безопасности, поддержку инициатив в интересах устойчивого развития, а также продвижение повестки, отражающей интересы развивающихся стран и малых государств. Садыр Жапаров констатировал, что объединение усилий международного сообщества является ключевым фактором обеспечения долгосрочной стабильности и мира», — говорится в сообщении.

Постпреды ООН отметили успехи в социально-экономическом развитии Кыргызстана, активную и последовательную роль страны в углублении международного сотрудничества, в мирном урегулировании региональных конфликтов и пограничных вопросов, развитии регионального диалога и продвижении инициатив в сфере устойчивого развития.

«Особо была отмечена роль Кыргызстана как государства, последовательно отстаивающего интересы малых и развивающихся стран, а также выступающего за более инклюзивный и сбалансированный международный порядок. Во встрече приняли участие постпреды ООН от Андорры, Чада, Габона, Гватемалы, Гвинеи-Бисау, Гайаны, Намибии, Сент-Китса и Невиса, а также Южного Судана», — подытожили в пресс-службе.