Повторные выборы в Жогорку Кенеш: в округе № 13 выдвинут 31 кандидат

29 января завершился срок выдвижения кандидатов на повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша по многомандатному избирательному округу № 13. Об этом сообщает ЦИК.

По ее данным, выборы назначены на 1 марта.

«Всего выдвинут 31 кандидат (мужчин — 21, женщин — 10). На сегодня зарегистрированы 11 кандидатов, 4 из них отказались от участия в выборах, в регистрации одному кандидату Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов отказала», — говорится в сообщении.

Напомним, досрочные выборы в Жогорку Кенеш прошли 30 ноября 2025 года. В связи с выявленными нарушениями законодательства в округе № 13, ЦИК признала результаты голосования недействительными.