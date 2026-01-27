16:41
USD 87.45
EUR 103.65
RUB 1.15
Власть

Первая учительница Садыра Жапарова рассказала, каким он был в школе

Во время рабочей поездки по селам Иссык-Кульской области депутат ЖК Табылды Муратбеков посетил село Жылуу-Булак, где живет первая учительница президента Садыра Жапарова — Кенешкан апа. Она — уважаемая жительница села, которой уже за 80, но она по-прежнему активна и интересуется общественной жизнью.

из социальных сетей
Фото из социальных сетей

Депутат сообщил, что, узнав о том, что в селе живет учительница главы государства, решил навестить ее и получить благословение.

Во время встречи Кенешкан апа рассказала, каким она помнит Садыра Жапарова в школьные годы.

«Помню его. Тогда по селам говорили: хороший мальчик, серьезный, пусть выберет правильную дорогу», — сказала она.

«Я учила Садыра три года. Он был спокойным, скромным, очень внимательным. Если что-то не знал — спрашивал и старался», — добавила учительница.

«Через мои руки прошли сотни детей. Всегда желаю, чтобы каждый из них приносил пользу людям», — отметила она.

«Кто работает для народа с чистым намерением — того Господь поддерживает», — сказала Кенешкан апа.

По словам депутата, Кенешкан апа до сих пор хранит его визитку от прошлых выборов — в паспорте.
Ссылка: https://24.kg/vlast/359479/
просмотров: 300
Версия для печати
Материалы по теме
Грузинское издание: Реформы Жапарова сильны, но ключевой тест еще не пройден
В Кыргызстане начался набор в программу «Заманбап мугалим»
Депутат ЖК предлагает вернуть звание «Народный учитель»
Кыргызский — это логика. Виктория Кринвальд о том, как быстро выучить госязык
Как Садыр Жапаров пришел к власти: вышла первая серия документального проекта
Садыр Жапаров проведет новогодние каникулы в Кыргызстане
Посетил более 10 стран. Куда летал Садыр Жапаров в уходящем году
Садыр Жапаров заявил о жестких мерах против коррумпированных судей
Мошенничество в Кыргызстане стало одной из самых опасных угроз для общества
Садыр Жапаров сравнил смертность в ДТП с войной и пообещал жесткие меры
Популярные новости
Камчыбек Ташиев подарил квартиру молодой семье с&nbsp;тройняшками Камчыбек Ташиев подарил квартиру молодой семье с тройняшками
В&nbsp;Жогорку Кенеш внесли поправки: оформить паспорт ребенку станет проще В Жогорку Кенеш внесли поправки: оформить паспорт ребенку станет проще
Еще один представитель Кыргызстана будет работать в&nbsp;руководстве ЕЭК Еще один представитель Кыргызстана будет работать в руководстве ЕЭК
Члены кабмина во&nbsp;главе с&nbsp;Адылбеком Касымалиевым совершили поход в&nbsp;&laquo;Ала-Арчу&raquo; Члены кабмина во главе с Адылбеком Касымалиевым совершили поход в «Ала-Арчу»
Бизнес
MEGA запускает тариф &laquo;Социальный&raquo; для пенсионеров и&nbsp;лиц с&nbsp;инвалидностью MEGA запускает тариф «Социальный» для пенсионеров и лиц с инвалидностью
О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф &laquo;Пенсионер&raquo; О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф «Пенсионер»
В&nbsp;Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute В Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute
В&nbsp;Кыргызстане цены на&nbsp;АЗС упали, а&nbsp;в&nbsp;России выросли В Кыргызстане цены на АЗС упали, а в России выросли
27 января, вторник
16:38
Частные судебные исполнители. Члены профильного комитета одобрили законопроект Частные судебные исполнители. Члены профильного комитет...
16:26
Первая учительница Садыра Жапарова рассказала, каким он был в школе
15:49
В Джакарте стартовал Кубок Азии по футзалу — 2026: с кем сыграет сборная КР
15:46
Группу парней, подозреваемых в вымогательстве, задержали в Бишкеке
15:43
В Казармане задержан автор угроз о терактах в школах и детсадах — ГКНБ