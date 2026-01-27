Первая учительница Садыра Жапарова рассказала, каким он был в школе

Во время рабочей поездки по селам Иссык-Кульской области депутат ЖК Табылды Муратбеков посетил село Жылуу-Булак, где живет первая учительница президента Садыра Жапарова — Кенешкан апа. Она — уважаемая жительница села, которой уже за 80, но она по-прежнему активна и интересуется общественной жизнью.

Фото из социальных сетей

Депутат сообщил, что, узнав о том, что в селе живет учительница главы государства, решил навестить ее и получить благословение.

Во время встречи Кенешкан апа рассказала, каким она помнит Садыра Жапарова в школьные годы.

«Помню его. Тогда по селам говорили: хороший мальчик, серьезный, пусть выберет правильную дорогу», — сказала она.

«Я учила Садыра три года. Он был спокойным, скромным, очень внимательным. Если что-то не знал — спрашивал и старался», — добавила учительница.

«Через мои руки прошли сотни детей. Всегда желаю, чтобы каждый из них приносил пользу людям», — отметила она.

«Кто работает для народа с чистым намерением — того Господь поддерживает», — сказала Кенешкан апа.

По словам депутата, Кенешкан апа до сих пор хранит его визитку от прошлых выборов — в паспорте.