Власть

В парламенте обсуждают проблему высокой цены на мясо

В парламенте обсуждают проблему высокой цены на мясо. Об этом заявлено на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды при обсуждении проекта Закона Кыргызской Республики «О племенном деле в животноводстве Кыргызской Республики».

Ряд депутатов отметили: сегодня в республике стоимость мяса резко выросла, что бьет по карману простых граждан. Было отмечено, что уполномоченные органы должны принять ряд мер по стабилизации цен на мясо и мясные изделия.

Как отметил первый заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Жаныбек Керималиев, ведомство на постоянной основе проводит работу по недопущению роста цен на мясо.

«Постоянно проводятся рейды на рынках. Я лично был на выходных на столичных базарах, проводим переговоры с предпринимателями. Ведется работа по организации социальных лавок по реализации мяса по сниженным ценам. Вопросы высоких цен на мясо актуальны для Бишкека и Оша. Решаем вопросы по доставке мяса из регионов в эти города. Сейчас ситуация с ценовой политикой на мясо стабильная», — добавил он.
