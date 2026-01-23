18:42
USD 87.45
EUR 102.67
RUB 1.15
Власть

Внеплановая проверка: что происходит с заменой водительских удостоверений

Управделами президента Каныбек Туманбаев провел внеплановую проверку в Государственном центре по регистрации транспортных средств и водительского состава. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Читайте по теме
Бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений: президент подписал указ

Чиновник ознакомился с организацией обслуживания граждан и соблюдением норм безопасности.

Каныбек Туманбаев обратил внимание на серьезную проблему: в старых водительских удостоверениях до сих пор используют фотографии граждан 20-30-летней давности. По его словам, такие документы затрудняют идентификацию личности и несут риски для безопасности. Кроме того, удостоверения старого образца имеют низкий уровень защиты и легко подделываются.

Отдельно отмечено, что многие страны не признают устаревшие кыргызстанские водительские удостоверения как легальный документ. В этой связи подчеркнута необходимость строгого порядка и перехода на документы, соответствующие международным стандартам.

Руководству центра даны поручения по развитию цифровизации, расширению электронных услуг и полному обновлению данных.

Согласно официальной информации, в рамках кампании по замене удостоверений старого образца с 15 по 21 января поданы:

  • 46 тысяч 431 заявка онлайн;
  • 32 тысячи 528 заявок офлайн.

Всего принято 78 тысяч 959 заявок, что свидетельствует о высоком спросе среди граждан.

По итогам проверки указано на необходимость усиления дисциплины при предоставлении госуслуг, повышения уровня безопасности и последовательного внедрения цифровых решений.
Ссылка: https://24.kg/vlast/359074/
просмотров: 608
Версия для печати
Материалы по теме
Бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений: президент подписал указ
Садыр Жапаров рассказал, почему нужно поменять водительские удостоверения
Назван срок, после которого старые водительские удостоверения утратят силу
Очереди и сбои в системе: сроки замены водительских прав могут продлить
В Манасе образовались очереди из-за замены водительских прав
Онлайн-замена водительских удостоверений через «Түндүк» временно недоступна
Новые правила обучения вождению в Кыргызстане. Экзамены будет принимать ИИ
Справку формы 083 при обмене бессрочных водительских прав требовать не будут
Платная замена бессрочных водительских прав обойдется кыргызстанцам в 779 сомов
Кыргызстанцы могут бесплатно поменять бессрочные водительские удостоверения
Популярные новости
Нурдан Орунтаев объяснил, почему сотрудники Минстроя получают до&nbsp;500 тысяч сомов Нурдан Орунтаев объяснил, почему сотрудники Минстроя получают до 500 тысяч сомов
Бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений: президент подписал указ Бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений: президент подписал указ
Требования к&nbsp;знанию кыргызского языка для государственных служащих ужесточили Требования к знанию кыргызского языка для государственных служащих ужесточили
В&nbsp;Кыргызстане вводят &laquo;государственное задание&raquo; в&nbsp;сфере госзакупок В Кыргызстане вводят «государственное задание» в сфере госзакупок
Бизнес
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; внедряет новые технологии и&nbsp;расширяет возможности интернета «Кыргызтелеком» внедряет новые технологии и расширяет возможности интернета
Время обновить технику: до&nbsp;50&nbsp;процентов скидки на&nbsp;электронику в&nbsp;MMarket онлайн Время обновить технику: до 50 процентов скидки на электронику в MMarket онлайн
В&nbsp;O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на&nbsp;20&nbsp;процентов дешевле В O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на 20 процентов дешевле
eSIM от&nbsp;MEGA онлайн: подключение через MegaPay в&nbsp;пару кликов eSIM от MEGA онлайн: подключение через MegaPay в пару кликов
23 января, пятница
18:18
Прокуратура вернула государству 197 гектаров незаконно приватизированных земель Прокуратура вернула государству 197 гектаров незаконно...
17:59
Внеплановая проверка: что происходит с заменой водительских удостоверений
17:55
Президент потребовал прозрачности: застройщиков обязали работать по правилам
17:50
«Кыргызкомур» добыл более 1,3 миллиона тонн угля в 2025 году
17:47
Камбаратинская ГЭС-1: девять доноров готовы вложить в проект $2,5 миллиарда