Внеплановая проверка: что происходит с заменой водительских удостоверений

Управделами президента Каныбек Туманбаев провел внеплановую проверку в Государственном центре по регистрации транспортных средств и водительского состава. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Чиновник ознакомился с организацией обслуживания граждан и соблюдением норм безопасности.

Каныбек Туманбаев обратил внимание на серьезную проблему: в старых водительских удостоверениях до сих пор используют фотографии граждан 20-30-летней давности. По его словам, такие документы затрудняют идентификацию личности и несут риски для безопасности. Кроме того, удостоверения старого образца имеют низкий уровень защиты и легко подделываются.

Отдельно отмечено, что многие страны не признают устаревшие кыргызстанские водительские удостоверения как легальный документ. В этой связи подчеркнута необходимость строгого порядка и перехода на документы, соответствующие международным стандартам.

Руководству центра даны поручения по развитию цифровизации, расширению электронных услуг и полному обновлению данных.

Согласно официальной информации, в рамках кампании по замене удостоверений старого образца с 15 по 21 января поданы:

46 тысяч 431 заявка онлайн;

32 тысячи 528 заявок офлайн.

Всего принято 78 тысяч 959 заявок, что свидетельствует о высоком спросе среди граждан.

По итогам проверки указано на необходимость усиления дисциплины при предоставлении госуслуг, повышения уровня безопасности и последовательного внедрения цифровых решений.