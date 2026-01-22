Кыргызстан привлекает $50 миллионов на строительство новых школ

В Жогорку Кенеш вынесен проект закона о ратификации кредитного соглашения между Кыргызстаном и Саудовским фондом развития по проекту «Строительство государственных школ» (фаза 2). Документ предусматривает утверждение контракта, подписанного 9 октября 2025 года в Бишкеке.

Согласно проекту, Министерство финансов должно уведомить Саудовский фонд развития о завершении всех внутренних процедур. КР планирует привлечь 187,5 миллиона саудовских риалов (эквивалентно $50 миллионам) на 25 лет, включая пятилетний льготный период. Процентная ставка кредита — 1,5 процента годовых.

Средства направят на строительство:

• пяти новых школ и семи дополнительных корпусов в столице;

• двух новых школ в Чуйской области.

Проект рассчитан на 2026-2029 годы.

Его первая фаза завершена ранее: построено 30 учебных заведений по всей стране на 8 тысяч 60 мест. Финансирование также осуществлялось Саудовским фондом развития.

В пояснительной записке отмечается, что проект закона не требует общественного обсуждения, поскольку не влияет напрямую на интересы граждан и бизнеса.