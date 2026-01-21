Депутат бьет тревогу: к распространению наркотиков привлекают 12-16-летних детей

Депутат призывает принять срочные меры по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Об этом заявила сегодня на заседании Жогорку Кенеша Гуля Кожокулова.

По ее словам, вопрос с распространением наркотических средств сегодня остро стоит в стране.

«Особенно беспокоит то, что к их распространению вовлекают несовершеннолетних от 12 до 16 лет. Известно, как опасны последствия от употребления наркотиков. Нужно принять срочные меры, объединить усилия всех уполномоченных органов. При этом прокуратуре нужно не ограничиваться только контролем, а также активно вовлекаться в общие усилия по борьбе с этим злом. Так как наркотики — это как раковая опухоль с большими метастазами», — добавила Гуля Кожокулова.