Замглавы ОДКБ Таалатбеку Масадыкову поручено заниматься вопросами миротворчества

На заместителя генерального секретаря ОДКБ Таалатбека Масадыкова возложено исполнение функций специального представителя генсека организации по вопросам миротворчества. Об этом сообщается в Telegram-канале ОДКБ.

«Во исполнение решения Совета коллективной безопасности ОДКБ от 16 сентября 2021 года «О специальном представителе генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества» возложить исполнение функций специального представителя генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества на заместителя генерального секретаря ОДКБ Масадыкова Таалатбека Шамудиновича», — говорится в распоряжении главы организации Имангали Тасмагамбетова.

Напомним, Таалатбек Масадыков указом президента Кыргызстана назначен на квотную должность заместителя генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности с 1 января 2024-го.