11:19
USD 89.43
EUR 96.24
RUB 0.98
Общество

Замглавы ОДКБ Таалатбеку Масадыкову поручено заниматься вопросами миротворчества

На заместителя генерального секретаря ОДКБ Таалатбека Масадыкова возложено исполнение функций специального представителя генсека организации по вопросам миротворчества. Об этом сообщается в Telegram-канале ОДКБ.

«Во исполнение решения Совета коллективной безопасности ОДКБ от 16 сентября 2021 года «О специальном представителе генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества» возложить исполнение функций специального представителя генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества на заместителя генерального секретаря ОДКБ Масадыкова Таалатбека Шамудиновича», — говорится в распоряжении главы организации Имангали Тасмагамбетова.

Напомним, Таалатбек Масадыков указом президента Кыргызстана назначен на квотную должность заместителя генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности с 1 января 2024-го.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286188/
просмотров: 749
Версия для печати
Материалы по теме
Таалатбек Масадыков предложен на пост заместителя генерального секретаря ОДКБ
Декларации-2021. Таалатбек Масадыков заработал в 20 раз больше, чем президент
Таалатбек Масадыков в Афганистане обсудил вопросы безопасности с талибами
Таалатбек Масадыков нашелся. Пресс-служба президента рассказала, где он был
Нельзя отворачиваться от Афганистана. Таалатбек Масадыков о Кабуле и угрозе ИГИЛ
Таалатбек Масадыков: Вопрос о признании правительства «Талибана» пока не стоит
По поручению Садыра Жапарова Афганистану передан гуманитарный груз
Таалатбек Масадыков встретился с и. о. главы МИД Афганистана
Политических заключенных в Кыргызстане нет — ГКНБ
В ваших советах не нуждаемся. ГКНБ ответил на критику Таалатбека Масадыкова
Популярные новости
Социальный контракт. Как получить от&nbsp;государства 100 тысяч сомов Социальный контракт. Как получить от государства 100 тысяч сомов
Дату отключения горячей воды в&nbsp;Бишкеке изменят, а&nbsp;срок увеличат Дату отключения горячей воды в Бишкеке изменят, а срок увеличат
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Рак. Что важно о&nbsp;нем знать и&nbsp;как снизить риск заболевания Рак. Что важно о нем знать и как снизить риск заболевания
Бизнес
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
&laquo;Санарип Инсан&raquo; расширяет экономические права и&nbsp;возможности молодежи и&nbsp;женщин «Санарип Инсан» расширяет экономические права и возможности молодежи и женщин
Как ортопеды Acıbadem возвращают здоровье опорно-двигательного аппарата Как ортопеды Acıbadem возвращают здоровье опорно-двигательного аппарата
8 февраля, четверг
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 8 февраля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 8 фев...
10:39
В Челябинске задержаны кыргызстанцы, торгующие наркотиками
10:17
Депортация кыргызстанки, ребенок которой остался в РФ: помогут правозащитники
10:07
Пересадка почки. Куда обращаться с вопросами
10:00
Цены в Кыргызстане. Рост продолжается, рис и овощи все менее доступны