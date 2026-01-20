В Казахстане снова будет введена должность вице-президента страны. Об этом сообщил глава государства Касым-Жомарт Токаев. Как уточняет Акорда, при этом пост госсоветника упразднят.

Фото Акорды

Во время выступления на Национальном курултае Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в стране появится новая должность — вице-президент страны.

«Недаром в народе говорят — всему свое время. Считаю, что такое время пришло. И сегодня на заключительном заседании Национального курултая хотел бы выступить с новым важным предложением. Предлагаемая мной новелла органично замкнет собой всю политическую конструкцию, которую мы методично выстраивали на протяжении нескольких лет.

Речь идет об учреждении института вице-президента Республики Казахстан и соответствующем его закреплении в Конституции. Назначать вице-президента будет президент с согласия парламента простым большинством голосов. Круг его полномочий определяет сам глава государства», — сказал он.

Вице-президент по поручению президента будет:

представлять интересы Республики Казахстан на международных форумах и переговорах с делегациями зарубежных государств;

представлять интересы президента в парламенте;

взаимодействовать с отечественными и зарубежными общественно-политическими, научными и культурно-просветительскими организациями;

выполнять иные поручения президента.

Президент РК отметил, что данные основные положения, касающиеся служебного функционала вице-президента, следовало бы также отразить в тексте Конституции.

Кроме того, упразднению подлежит часть аппаратных структур, обеспечивающих деятельность действующего парламента, а также должность государственного советника.

Напомним, ранее в Казахстане уже была должность вице-президента — в 1990-х годах. В 1996 году глава страны Нурсултан Назарбаев ее упразднил.