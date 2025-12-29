14:17
Камчыбек Ташиев потребовал от китайской компании выучить кыргызский язык

Председатель ГКНБ  Камчыбек Ташиев поручил представителям китайской компании China Road выучить кыргызский язык.

Заявление прозвучало на совещании по строительству автодорог в Иссык-Кульской области. Поинтересовавшись, кто ведет работы на участке трассы Барскоон — Каракол, Ташиев обратил внимание, что представители компании, работающей в Кыргызстане около 20 лет, не владеют государственным языком.

ГКНБ
Фото ГКНБ

«Почему по-кыргызски не научились еще? China Road сколько лет уже в Кыргызстане? 20 лет работаете! И что, по-кыргызски не умеете разговаривать? Научитесь!» — заявил Камчыбек Ташиев.

Кроме того, глава ГКНБ обсудил сроки строительства дороги протяженностью 75 километров. Представитель компании сообщил, что по контракту завершение запланировано на 1 сентября 2028 года, однако пообещал постараться закончить работы досрочно — до конца 2027 года.

 
