Алмаз Абдекиров теперь замглавы департамента макроэкономической политики ЕЭК

Заместителем директора департамента макроэкономической политики Евразийской экономической комиссии назначен Алмаз Абдекиров. Об этом сообщили в ЕЭК.

Он родился в 1986 году. В 2008 году окончил Кыргызский национальный университет по специальности «Прикладная математика и информатика», в 2023 году — магистерскую программу Дипломатической академии Министерства иностранных дел КР по направлению «Экономика».

Трудовую деятельность начал в 2008 году стажером в Министерстве экономики и к концу 2025 года работал на должности начальника управления макроэкономической политики министерства.

С 12 января 2026 года назначен заместителем директора департамента макроэкономической политики Евразийской экономической комиссии.