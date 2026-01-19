10:11
Власть

Алмаз Абдекиров теперь замглавы департамента макроэкономической политики ЕЭК

Заместителем директора департамента макроэкономической политики Евразийской экономической комиссии назначен Алмаз Абдекиров. Об этом сообщили в ЕЭК.

ЕЭК
Заместителем директора департамента макроэкономической политики Евразийской экономической комиссии назначен Алмаз Абдекиров

Он родился в 1986 году. В 2008 году окончил Кыргызский национальный университет по специальности «Прикладная математика и информатика», в 2023 году — магистерскую программу Дипломатической академии Министерства иностранных дел КР по направлению «Экономика».

Трудовую деятельность начал в 2008 году стажером в Министерстве экономики и к концу 2025 года работал на должности начальника управления макроэкономической политики министерства.

С 12 января 2026 года назначен заместителем директора департамента макроэкономической политики Евразийской экономической комиссии.
