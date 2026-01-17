22:05
Джолдошова вновь обвиняет главу ЦИК, Шайназаров советует обратиться к психиатру

Экс-депутат Жогорку Кенеша Жылдызкан Джолдошова опубликовала открытое обращение к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву, в котором она назвала председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Тынчтыка Шайназарова «наркобароном».

Она заявила, что ранее главу Центризбиркома задерживали с 20 килограммами наркотиков. Напомнила она и о драке депутатов в 2011 году, в котором принимали участие нынешний президент и глава ГКНБ.

«В той драке участвовал и Тынчтык Шайназаров. По сей день в узких кругах Шайназаров хвастается, что это он разбил лицо Садыру Жапарову», — пишет Жылдызкан Джолдошова.

Бывшая народная избранница продолжает настаивать, что не прошла в новый созыв Жогорку Кенеша из-за личных интересов Тынчтыка Шайназарова и просит провести расследование в отношении главы ЦИК, отстранить его от должности и привлечь к ответственности.

Председатель ЦИК КР Тынчтык Шайназаров прокомментировал заявления экс-депутата Жылдызкан Джолдошовой.

«Я был неприятно удивлен и огорчен заявлениями Жылдызкан Джолдошовой о том, что я якобы когда-то избил президента Садыра Жапарова во времена нашего депутатства и хвалюсь этим по сей день. Это полная чушь, клевета и манипуляция. Про 20 килограммов наркотиков я даже комментировать не хочу, такое мог придумать только человек, который страдает психическими отклонениями и маразмом. Если Жылдызкан Джолдошова пожелает, я могу оплатить ее лечение у психиатра и тем самым помочь в том, чтобы улучшить ее психическое состояние», — заявил глава ЦИК. 

Жылдызкан Джолдошева просит руководство КР не допускать беззакония по округу № 8

Жылдызкан Джолдошова была кандидатом в депутаты по округу № 8 на прошедших в ноябре парламентских выборах. Позже территориальная комиссия аннулировала результаты двух участков из-за выявленных там нарушений. Это повлияло на общий результат голосования, и Жылдызкан Джолдошовой не хватило голосов для избрания депутатом. Центризбирком постановил, что в Жогорку Кенеш проходит кандидат Нуржамал Торобекова.

Экс-депутат после этого заявляла, что видео о нарушениях было снято в другом регионе и не относится к ее округу. Также она считает, что в этом деле замешан Тынчтык Шайназаров, который, по ее словам, является родственником Нуржамал Торобековой. Сам глава ЦИК это опровергал. 

Жылдызкан Джолдошова обратилась в суд, но Административный суд Бишкека не удовлетворил ее иск. Она оспаривает это решение в Верховном суде. 

 
