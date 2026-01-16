19:26
USD 87.45
EUR 101.53
RUB 1.12
Власть

В городе Ош проверят законность передачи старой автобазы в частные руки

Мэр Оша Женишбек Токторбаев провел утренний рейд, в рамках которого осмотрел строящийся рекреационный объект по обе стороны дренажного канала, а затем посетил территорию старой автобазы на улице Монуева. Об этом сообщили в мэрии города.

Во время выезда градоначальнику доложили, что автобазу в свое время приватизировали. После ознакомления с ситуацией он поручил профильным службам тщательно проверить законность ее  передачи в частные руки.

Женишбек Токторбаев заявил, что в случае выявления нарушений объект должны вернуть в муниципальную собственность и использовать в интересах жителей южной столицы. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/358190/
просмотров: 260
Версия для печати
Материалы по теме
Мэр Оша передал служебный автомобиль социальному учреждению «Боорукердик»
Крыша мэрии города Ош станет солнечной электростанцией
Куда исчезли школьные земли? В Оше начали расследование незаконных застроек
Мэр Ошa проверил школу Макаренко и раскритиковал завуча за сломанную парту
В городе Ош отметили День энергетика и наградили работников отрасли
В городе Ош временно перекроют улицу Мамырова
В Оше открыли памятник Кокум бию и благоустроили зону отдыха
В городе Ош торжественно открыли памятник Алишеру Навои
Утренний шок в Оше: мэр устроил рейд и перенес переезд рынка «Келечек»
За счет личных средств главы ГКНБ и мэра в Оше построили мавзолей
Популярные новости
Бывшим гражданам&nbsp;КР хотят разрешить бессрочно находиться в&nbsp;стране без виз Бывшим гражданам КР хотят разрешить бессрочно находиться в стране без виз
Без виз и&nbsp;дольше: изменены правила пребывания иностранцев в&nbsp;Кыргызстане Без виз и дольше: изменены правила пребывания иностранцев в Кыргызстане
В&nbsp;Кыргызстане примерно на&nbsp;10&nbsp;процентов могут подорожать госуслуги В Кыргызстане примерно на 10 процентов могут подорожать госуслуги
Катализаторы под контроль: водителей и&nbsp;СТО ждут штрафы за&nbsp;&laquo;грязные&raquo; авто Катализаторы под контроль: водителей и СТО ждут штрафы за «грязные» авто
Бизнес
Не&nbsp;упустите свой шанс: марафон призов от&nbsp;MBANK на&nbsp;финишной прямой Не упустите свой шанс: марафон призов от MBANK на финишной прямой
Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX
Продлеваем праздник: в&nbsp;O!Store снова дарят подарки за&nbsp;покупку Honor Продлеваем праздник: в O!Store снова дарят подарки за покупку Honor
Порекомендовали &laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; получили бонус Порекомендовали «Компаньон Бизнес» — получили бонус
16 января, пятница
19:20
Повторной легализации авто с иностранными номерами не будет — Минэкономики Повторной легализации авто с иностранными номерами не б...
19:15
Дайырбек Орунбеков: 50 журналистов получат квартиры вне очереди через ГИК
19:00
Афиша Бишкека на выходные: выставки, спектакли и детские мастер-классы
18:42
В городе Ош проверят законность передачи старой автобазы в частные руки
18:18
Штрафы за уклонение мигрантов от медосмотра в РФ могут увеличить в 12 раз