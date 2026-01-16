В городе Ош проверят законность передачи старой автобазы в частные руки

Мэр Оша Женишбек Токторбаев провел утренний рейд, в рамках которого осмотрел строящийся рекреационный объект по обе стороны дренажного канала, а затем посетил территорию старой автобазы на улице Монуева. Об этом сообщили в мэрии города.

Во время выезда градоначальнику доложили, что автобазу в свое время приватизировали. После ознакомления с ситуацией он поручил профильным службам тщательно проверить законность ее передачи в частные руки.

Женишбек Токторбаев заявил, что в случае выявления нарушений объект должны вернуть в муниципальную собственность и использовать в интересах жителей южной столицы.