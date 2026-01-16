08:49
USD 87.45
EUR 101.71
RUB 1.12
Власть

Соглашение с Таджикистаном о сотрудничестве в сфере туризма утвердил кабмин

Соглашение с Таджикистаном о сотрудничестве в сфере туризма, достигнутое в Душанбе летом 2025 года, утвердил кабинет министров Кыргызстана, подписав соответствующее постановление.

Отмечается, что документ принят для завершения внутригосударственных процедур. Уполномоченным органом, ответственным за реализацию соглашения, определено Министерство экономики и коммерции.

Министерству иностранных дел поручено уведомить таджикскую сторону о выполнении необходимых внутригосударственных процедур для вступления соглашения в силу.

Постановление начнет действовать по истечении 10 дней со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/358043/
просмотров: 60
Версия для печати
Материалы по теме
В Таджикистане построят две солнечные станции мощностью 500 мегаватт
Кыргызстан и Таджикистан усиливают туристическое сотрудничество
Ввести государственное регулирование в сфере экотуризма предлагает чиновник
Вклад туристической отрасли в ВВП Кыргызстана составил 4,3 процента — Джанузаков
Все для туристов. Экотуризм и глэмпинг активно развивают в Кыргызстане
Таджикистан и Узбекистан запускают мультимодальный транспортный коридор
Горы зовут. Топ-5 пиков рядом с Бишкеком, куда сможет взобраться даже новичок
В Индонезии запретили секс вне брака, в том числе для туристов на Бали
Эксперты из 37 стран посетили Meet Global MICE Congress в Москве
При столкновении на границе с Афганистаном погибли двое военных Таджикистана
Популярные новости
Бывшим гражданам&nbsp;КР хотят разрешить бессрочно находиться в&nbsp;стране без виз Бывшим гражданам КР хотят разрешить бессрочно находиться в стране без виз
Без виз и&nbsp;дольше: изменены правила пребывания иностранцев в&nbsp;Кыргызстане Без виз и дольше: изменены правила пребывания иностранцев в Кыргызстане
В&nbsp;Кыргызстане примерно на&nbsp;10&nbsp;процентов могут подорожать госуслуги В Кыргызстане примерно на 10 процентов могут подорожать госуслуги
Катализаторы под контроль: водителей и&nbsp;СТО ждут штрафы за&nbsp;&laquo;грязные&raquo; авто Катализаторы под контроль: водителей и СТО ждут штрафы за «грязные» авто
Бизнес
Впервые в&nbsp;Бишкеке: начало продаж мегапроекта All-in-One Royal Central Park Впервые в Бишкеке: начало продаж мегапроекта All-in-One Royal Central Park
Прием платежей для бизнеса по&nbsp;новым требованиям налоговой: решение от&nbsp;MegaPay Прием платежей для бизнеса по новым требованиям налоговой: решение от MegaPay
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: Восстановлена работа газовых счетчиков с&nbsp;телеметрией «Газпром Кыргызстан»: Восстановлена работа газовых счетчиков с телеметрией
Всего два дня! Успейте подключить интернет и&nbsp;ТВ от&nbsp;SAIMA со&nbsp;скидкой 30&nbsp;процентов Всего два дня! Успейте подключить интернет и ТВ от SAIMA со скидкой 30 процентов
16 января, пятница
08:44
Соглашение с Таджикистаном о сотрудничестве в сфере туризма утвердил кабмин Соглашение с Таджикистаном о сотрудничестве в сфере тур...
08:40
Массовое отравление в Бишкеке. Точку фастфуда закрыли
08:27
Новые визовые требования США. Посол КР встретился с помощником госсекретаря
08:09
Индию пригласили участвовать во Всемирных Дельфийских играх в Кыргызстане
07:45
В одном из кафе Бишкека отравились более десяти человек — Госсанэпиднадзор
15 января, четверг
23:38
Удалить соцсеть X и нейросеть Grok из магазинов требуют от Apple и Google
22:43
Кыргызский театр кукол приглашает на спектакль-коврик
22:23
Главным тренером чемпиона Кыргызстана по футболу стал специалист из Барселоны
22:00
Погранслужба напомнила о правилах пребывания граждан Казахстана в Кыргызстане