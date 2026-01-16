Соглашение с Таджикистаном о сотрудничестве в сфере туризма утвердил кабмин

Соглашение с Таджикистаном о сотрудничестве в сфере туризма, достигнутое в Душанбе летом 2025 года, утвердил кабинет министров Кыргызстана, подписав соответствующее постановление.

Отмечается, что документ принят для завершения внутригосударственных процедур. Уполномоченным органом, ответственным за реализацию соглашения, определено Министерство экономики и коммерции.

Министерству иностранных дел поручено уведомить таджикскую сторону о выполнении необходимых внутригосударственных процедур для вступления соглашения в силу.

Постановление начнет действовать по истечении 10 дней со дня официального опубликования.