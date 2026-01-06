10:21
Власть

Как Садыр Жапаров пришел к власти: вышла первая серия документального проекта

В Кыргызстане вышла первая серия документального фильма о президенте Садыре Жапарове. Картина посвящена его политическому пути — от оппозиционного депутата и заключенного до главы государства, пришедшего к власти на фоне октябрьских событий 2020 года.

В фильме авторы задаются вопросом, в чем заключается «феномен Жапарова» и как ему удалось пройти один из самых сложных маршрутов в новейшей политической истории страны. В центре повествования — события 5-16 октября 2020-го, когда КР оказалась в состоянии политического вакуума.

Сам Садыр Жапаров в киноленте подробно рассказывает о том периоде. По его словам, уже утром 6 октября стало ясно, что его сторонники массово вышли на площадь и выразили поддержку.

«Когда я вышел к людям после 3,5 года в тюрьме, там было около 20 тысяч человек. Я понял: это единственная надежда, которую люди тогда видели», — говорится в фильме со ссылкой на слова президента.

Он отмечает, что сразу призывал сторонников не допускать мародерства и разрушений: «Я сказал: ничего не громите, не жгите. Это все ваше имущество. Я все сделаю и оправдаю ваше доверие».

Отдельный блок картины посвящен Кумтору — теме, с которой имя Садыра Жапарова ассоциируется более 15 лет. Там подробно рассказывается, как еще в 2010-2012 годах, будучи депутатом, он возглавлял парламентскую комиссию по расследованию деятельности золоторудного месторождения и почему тогда вопрос национализации не решили.

В фильме глава государства объясняет и свое резонансное заявление в начале 2021-го, когда он говорил, что «брать Кумтор уже поздно». По словам Садыра Жапарова, это было тактическое решение.

«Если бы я сразу сказал, что мы заберем Кумтор, его бы просто уничтожили. Это была вынужденная тактика», — говорится в киноленте.

Авторы отмечают, что после выборов процесс возвращения рудника государству был фактически предрешен. В мае 2021 года суд обязал компанию Centerra Gold выплатить компенсацию за экологический ущерб, после чего ввели внешнее управление, а затем достигнуты соглашения, завершившие многолетний спор.

Документальный фильм охватывает ключевые этапы президентства Садыра Жапарова, его взгляды на государственное управление, принятие решений «в ручном режиме» и трансформацию власти после 2020-го. Создатели картины заявляют, что последующие серии будут посвящены итогам его правления и самым спорным решениям последних лет.
