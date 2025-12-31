21:15
Спикер: Главным политическим событием 2025 года стал роспуск VII созыва ЖК

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу поздравил кыргызстанцев с Новым, 2026 годом. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

«Завершая год, мы обычно подводим итоги, ставим новые планы и цели. Прошедший год принес нам радостные и яркие события, успешные и масштабные проекты. Главным политическим событием 2025-го можно назвать решение о роспуске VII созыва Жогорку Кенеша. Впервые в истории нашего государства депутаты поставили интересы страны выше собственных и приняли решение о самороспуске. Несмотря на то что VIII созыв начал свою работу в конце года, ему удалось принять ряд законов, имеющих большое значение для государства», — сказал спикер.

Он добавил, что принят закон о республиканском бюджете с учетом всех предложений, озвученных в ходе прошедших парламентских выборов.

«Парламент и впредь будет находиться в авангарде всех реформ и продолжит неустанно работать над созданием необходимой законодательной базы для успешной реализации крупных проектов. Глубоко уверен, что в следующем году мы продолжим принимать важные решения, качественные законы и поднимать инициативы, направленные на развитие республики. Пусть мир воцарится в нашей стране, пусть царят процветание и благополучие! Желаю счастья и достатка каждой семье! С Новым годом!» — говорится в сообщении.
