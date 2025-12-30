На повторные выборы в округе № 13 потратят 18,5 миллиона сомов

Центризбирком сегодня на заседании утвердил смету расходов на подготовку и проведение повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша по многомандатному избирательному округу № 13.

Как сообщили в ведомстве, повторные выборы назначены на 1 марта 2026 года. Общий объем финансирования составит 18 миллионов 507 тысяч сомов. Средства выделят из республиканского бюджета.

В утвержденную смету включены расходы на организацию и информационное обеспечение избирательного процесса, оплату труда членов окружной и участковых комиссий, а также привлеченных специалистов. Также предусмотрены суточные выплаты на питание в дни голосования, централизованные закупки для избирательных комиссий, техническое оснащение избирательных участков, подготовка информационных материалов, проведение обучающих мероприятий и командировочные расходы.

Расчет сметы произведен исходя из работы одной окружной избирательной комиссии в составе 15 человек и 94 участковых комиссий с общей численностью 965 членов. В их числе — 188 операторов автоматических ящиков для подсчета голосов, 188 операторов оборудования для идентификации избирателей, 55 операторов технических услуг по идентификации граждан и 24 специалиста технической поддержки.

В ЦИК отметили, что все необходимые мероприятия будут обеспечены своевременно, чтобы провести выборы в строгом соответствии с требованиями избирательного законодательства.