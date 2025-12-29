Посетил более 10 стран. Куда летал Садыр Жапаров в уходящем году

Президент Кыргызстана в уходящем, 2025 году выезжал за границу 23 раза, посетив более 10 стран. В итоге он налетал более 150 тысяч километров.

Глава государства вылетал за рубеж практически каждый месяц, а в некоторые периоды было несколько поездок подряд.

Первый государственный визит в 2025-м Садыр Жапаров совершил в Китайскую Народную Республику — 4 февраля прибыл в Пекин. Он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета Ли Цяном, председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, принял участие в церемонии открытия IX зимних Азиатских игр в Харбине. Также президент принял участие в церемонии открытия бюста писателя Чингиза Айтматова в Пекинском университете языка и культуры. Завершился его государственный визит в КНР 7 февраля.

В конце марта глава государства отправился в Худжанд (РТ), где состоялся трехсторонний саммит лидеров трех стран — Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, основной целью которого было подписание Договора о точке стыка государственных границ. Президенты приняли участие в церемонии открытия стелы на точке стыка госграниц в онлайн-формате.В начале следующего месяца — 4 апреля — Садыр Жапаров принял участие в заседании первого саммита «Центральная Азия — Европейский союз» в Самарканде. Также он провел переговоры с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Европейского совета Антониу Коштой и лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Кроме этого, выступил на международном форуме «Центральная Азия перед лицом глобальных климатических угроз: солидарность ради общего процветания».

21 апреля президент КР совершил официальный визит в Королевство Бахрейн. В рамках поездки он провел переговоры с королем Хамадом бин Иса Аль Халифой, председателем Консультативного совета Али бин Салех Аль Салехом и другими должностными лицами королевства. Это был первый в истории официальный визит главы государства в Бахрейн.В мае Садыр Жапаров принял участие в юбилейном Параде Победы на Красной площади в Москве. В столицу России он прибыл 8 мая.

Президенту переданы копии исторических номеров газет «Кызыл Кыргызстан» и «Правда», выпущенных 9 мая 1945 года. На их страницах опубликованы первые официальные сообщения о Победе в Великой Отечественной войне.



В том же месяце Садыр Жапаров совершил рабочий визит в Будапешт (Венгрия) для участия в неформальном саммите глав стран — участниц Организации тюркских государств.Также он провел переговоры с премьер-министром страны Виктором Орбаном и посетил новое здание посольства Кыргызской Республики в Будапеште.30 мая глава государства отправился с рабочим визитом в Астану (Казахстан) для участия в первом саммите «Центральная Азия — Италия». Тема мероприятия — «Общие горизонты. Диалог Центральной Азии и Италии во имя глобальной стабильности».

На полях саммита Садыр Жапаров также провел переговоры с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони.

17 июня он вернулся в Астану — на этот раз поехал на саммит «Центральная Азия — Китай». В рамках рабочего визита президент КР также провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

24 июня Садыр Жапаров совершил официальный визит в Куала-Лумпур (Малайзия). Там он провел переговоры с премьер-министром Анваром Ибрагимом.

Также глава государства встретился с председателем Сената Малайзии Авангом Беми Али Басахом, спикером Палаты представителей Джохари бин Абдулом и представителями бизнес-кругов страны.

Это был первый официальный визит лидера Кыргызской Республики в Малайзию за последние 30 лет.

25 июня Садыр Жапаров вернулся в Бишкек, а уже на следующий день вылетел в Минск (Беларусь) для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и IV Евразийском экономическом форуме.

В рамках поездки он посетил Минский международный выставочный центр и ознакомился с военной, специальной, промышленной техникой, разрабатываемой и применяемой в Беларуси.

2 июля президент во второй раз за год отправился в Москву, на этот раз в рамках рабочего визита он провел двустороннюю встречу с главой России Владимиром Путиным.

На следующий день Садыр Жапаров уже был в Баку (Азербайджан) для участия в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества, а также в официальной церемонии открытия школы «Айкөл Манас», которую Кыргызстан построил в дар азербайджанскому народу.

Также он посмотрел представление карабахских лошадей «Победа». Мероприятие прошло в рамках 17-го саммита ОЭС, который состоялся 4 июля в Ханкенди.

8 июля президент Кыргызстана посетил с ответным государственным визитом Душанбе и провел переговоры с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Вместе они посетили национальную выставку продукций двух стран и ознакомились с экспозициями, представляющими достижения в различных отраслях промышленности в КР и РТ. Также посетили концерт мастеров искусств «Вечная дружба», где были представлены традиционные и современные музыкальные и танцевальные номера, отражающие культурные особенности двух народов.

В рамках визита Садыр Жапаров выступил на инвестиционном и экономическом форуме Кыргызстана и Таджикистана, где приняли участие около 500 представителей бизнеса двух стран.

Во второй день визита он провел переговоры с председателем Национального совета Рустами Эмомали, встретился с председателем Палаты представителей Файзали Идизодой и премьер-министром Кохиром Расулзодой. Это была вторая поездка в РТ за год.

Далее глава государства не выезжал за границу вплоть до конца августа. 31-го числа, в День независимости КР, у Садыра Жапарова был рабочий визит в Китай. Там он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Тяньцзине. 1 сентября выступил на 25-м заседании Совета глав стран — участниц ШОС.

2 сентября глава государства из Тяньцзиня отправился в Пекин на скоростном поезде. 3 сентября он принял участие в Параде, посвященном 80-летию Победы и окончанию Второй мировой войны. Это была вторая поездка в КНР за 2025 год.

22 сентября Садыр Жапаров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Недели высокого уровня юбилейной, 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. На следующий день он выступил в общих дебатах Генассамблеи, принял участие в открытых дебатах Совета Безопасности ООН на тему «Искусственный интеллект: международная безопасность и мир» и мероприятии по изменению климата.

Кроме того, президент КР провел встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем, федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером, заместителем премьер-министра Великобритании Дэвидом Лэмми, бывшим премьером этой страны Тони Блэром, специальным представителем лидера США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором, главой Намибии Нетумбо Нанди-Ндайтва, президентом Габонской Республики Брисом Клотером Нгема, лидером Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, специальным представителем американского лидера по вопросам глобального партнерства Паоло Замполли, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, главой Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Королевства Тонга Аисаке Эке и лидером Португалии Марселу Ребелу де Соза.

25 сентября Садыр Жапаров завершил визит и вернулся в Бишкек.

6 октября президент Кыргызстана во второй раз за год отправился в Азербайджан — на этот раз для участия в саммите глав стран Организации тюркских государств в Габалу, вернувшись в Бишкек на следующий день.

9 октября Садыр Жапаров снова отправился в Таджикистан. В этот раз он принял участие во втором саммите «Центральная Азия — Россия», который проходил в Душанбе. В рамках поездки также провел встречу в формате тет-а-тет с лидером РТ Эмомали Рахмоном. Таким образом, в уходящем году глава государства трижды побывал в соседней стране — Таджикистане.

4 ноября Садыр Жапаров посетил с официальным визитом Египет, где провел переговоры с президентом Абдель Фаттахом Ас-Сиси. Также в рамках этого визита в Каире впервые состоялся Кыргызско-Египетский бизнес-форум.

Кроме этого, президент посетил знаменитый комплекс пирамид на плато Гизы и Большой Египетский музей.

С 4 по 7 ноября глава КР совершил второй за год визит в США. В Вашингтоне в рамках рабочего визита он встретился с главой комитета Сената по международным отношениям Джеймсом Ришом и сенаторами Конгресса, провел переговоры в Белом доме с главой Штатов Дональдом Трампом и принял участие в саммите «Центральная Азия — США» («С5+1»).

15 ноября Садыр Жапаров совершил рабочий визит в Узбекистан. Это была вторая за год поездка в эту страну. Он принял участие в VII Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, а также провел двустороннюю встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Также посетил Центр исламской цивилизации вместе с другими лидерами стран региона.

3 декабря президент Кыргызской Республики отправился с государственным визитом в Пакистан. Там он провел двусторонние переговоры с премьер-министром Шахбазом Шарифом, лидером страны Асифом Али Зардари, спикером Национальной ассамблеи Сардаром Аязом Садиком и председателем Сената Юсуфом Резой Гелани.

Также Садыр Жапаров ознакомился с военной выставкой в Национальном парке аэрокосмической науки и технологий (NASTP) в Исламабаде и принял участие в инвестиционном диалоге между КР и Пакистаном.

11 декабря глава государства прибыл с рабочим визитом в Ашхабад для участия в международном форуме, посвященном Международному году мира и доверия (2025-й), Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана. Он встретился с председателем парламента Гурбангулы Бердымухамедовым, президентом Сердаром Бердымухамедовым и возложил цветы к Монументу нейтралитета в Ашхабаде.

18 декабря Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в Японию, где встретился с императором страны Нарухито, провел переговоры с премьер-министром Санаэ Такаити, принял участие в первом саммите Диалога «Центральная Азия — Япония».

Из Страны восходящего солнца президент КР направился сразу в Россию, в третий раз за год. В Санкт-Петербурге он провел переговоры с лидером страны Владимиром Путиным и принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Также во время нахождения в РФ глава государства награжден Международной премией мира имени Льва Толстого вместе с президентами Таджикистана Эмомали Рахмоном и Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым за большой личный вклад в укрепление мира и безопасности в Центрально-Азиатском регионе.