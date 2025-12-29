09:54
Мирное урегулирование в Украине. Трамп прокомментировал встречу с Зеленским

Накануне президент США Дональд Трамп принял в своей частной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде главу Украины Владимира Зеленского. Посвященная урегулированию конфликта встреча продлилась около двух часов. Перед этим глава Белого дома провел часовой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Итоги встречи с Зеленским прокомментировал Трамп. Он заявил, что они провели «отличную встречу» и «добились большого прогресса». «Мы становимся все ближе к заключению соглашения между Россией и Украиной», — отметил президент США.

По словам Владимира Зеленского, гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100 процентов, а гарантии безопасности между США, Украиной и Европой тоже «практически согласованы».

Трамп заявил, что Украина и Россия «приближаются» к урегулированию статуса Донбасса, но это по-прежнему остается сложной задачей. «Этот вопрос не решен, но мы значительно приблизились к решению», — ответил он на вопрос журналиста.

По его словам, касаясь территориальных вопросов, это один из самых трудных.

«Часть этих территорий уже взята, за какую-то часть, возможно, еще идет борьба, но она может быть взята в ближайшие несколько месяцев. Не лучше ли заключить сделку сейчас?» — сказал глава Соединенных Штатов.

Дональд Трамп заявил, что достижение мира в Украине возможно в течение нескольких недель при благоприятных условиях, однако в случае неудачи результата может не быть.

О Запорожской АЭС президент США сказал, что обсудил ее статус в телефонном разговоре с Путиным, и тот «работает с Украиной, чтобы открыть ее».

По словам Трампа, Россия собирается помогать в восстановлении Украины. «Россия хочет видеть Украину успешной», — сказал президент США, добавив, что Путин готов «поставлять электричество по очень низким ценам».

По итогам переговоров очевидно, что территориальный блок пока не закрыт, вопрос Донбасса остается одним из ключевых.

Трамп также сообщил, что в ближайшие недели ожидается серия новых контактов с Киевом, следующая встреча с Зеленским намечена на 29 декабря.
