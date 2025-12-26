Кабинет министров внес изменения в порядок обращения с опасными отходами на территории Кыргызстана. Постановление подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Документ направлен на усиление экологической безопасности при сборе, хранении, учете и утилизации отработанных аккумуляторных батарей и использованных нефтепродуктов. Изменения приведены в соответствие с требованиями Евразийского экономического союза и техническими регламентами Таможенного союза.

Фото из интернета

Согласно обновленным нормам, отработанные аккумуляторные батареи подлежат обязательным сбору, учету и передаче на переработку либо обмену на новые. Их запрещено выбрасывать на полигоны твердых бытовых отходов или смешивать с другими видами мусора. Сбор АКБ должен осуществляться отдельно — на СТО, в автосервисах, торговых комплексах, пунктах приема и у специализированных организаций.

Ужесточены требования к обращению с отработанными маслами и другими нефтепродуктами. Их сбор, хранение и транспортировка допускаются только в герметичной таре, а переработка должна проводиться с применением экологически безопасных технологий. Использование таких отходов в качестве топлива или их слив в почву, канализацию и водоемы запрещены.

Хозяйствующие субъекты обязаны вести учет образующихся опасных отходов и представлять отчетность в уполномоченные органы и органы статистики. Переработкой и утилизацией могут заниматься только лицензированные предприятия, включенные в официальный реестр.

Постановление вступает в силу через семь дней.