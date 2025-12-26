Военнослужащим упростили участие в госпрограмме «Мой дом»

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров внес изменения в Указ о государственной жилищной программе «Мой дом».
Согласно новому документу, военнослужащие получили право участвовать в программе, независимо от места прохождения службы. При этом они должны соответствовать всем установленным критериям и соблюдать порядок подачи заявки на участие в программе.
Изменения направлены на реализацию норм Закона «О статусе военнослужащих» и расширяют доступ к государственному жилью для лиц, проходящих военную службу.
Указ вступает в силу через 10 дней.