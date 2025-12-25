13:18
Власть

Садыр Жапаров сравнил смертность в ДТП с войной и пообещал жесткие меры

Высокая смертность в дорожно-транспортных происшествиях стала проблемой государственного масштаба. Об этом президент Садыр Жапаров заявил на IV Народном курултае.

По его словам, одной из основных причин аварий стало то, что на протяжении долгого времени водительские удостоверения фактически продавали.

«Сегодня граждане видят последствия этого, а также результатов родственных связей и других неправильных подходов», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что такую практику полностью прекратят. И сообщил, что стандарты обучения в автошколах пересматривают, экзамены для получения водительских прав станут сложнее, а контроль за процессом обучения — жестким.

«За руль должен садиться только тот, кто действительно знает Правила дорожного движения. Жизнь человека в приоритете», — заявил Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/355998/
просмотров: 390
