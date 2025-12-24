Глава кабмина: В ближайшие пять лет КР ожидают масштабные преобразования

В ближайшие пять лет Кыргызстан ожидают масштабные преобразования, заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша глава кабмина Адылбек Касымалиев.

По его словам, государство продолжает реализацию крупных стратегических инфраструктурных проектов, предусмотренных Национальной программой развития до 2030 года.

«Консолидированный бюджет страны в 2025-м впервые превысил исторический рубеж в 1 триллион сомов. Достижение триллионного бюджета на два года раньше запланированного срока является результатом последовательной экономической и фискальной политики.

В этом году значительные бюджетные средства сосредоточены на стратегических направлениях, в том числе на капитализации «Элдик Банка» и энергетических компаний, строительстве железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан и Камбаратинской ГЭС-1, а также Государственной ипотечной компании. Объем капитальных вложений увеличен более чем в пять раз — с 10 миллиардов до 51,7 миллиарда сомов», — отметил глава кабмина.

Ключевым приоритетом, по его словам, остается социальная сфера. На социальный сектор предусмотрено 230,9 миллиарда сомов. Средства направят на развитие образования, здравоохранения и социальной защиты населения.

Адылбек Касымалиев подчеркнул, что, по данным Международного валютного фонда, по темпам реального роста ВВП в 2024 году КР вошла в тройку лидеров в мире, а в 2025-м заняла первое место в ЕАЭС.

«Руководствуясь принципом президента «мы должны бежать за инвесторами», а также в целях укрепления международного имиджа республики предприняты значительные шаги. Впервые в истории в этом году Кыргызстан разместил еврооблигации на $700 миллионов. Этим шагом мы открыли крупным компаниям путь на международные финансовые рынки, что стало значимым событием», — сказал он.

Председатель кабинета министров рассказал, что, кроме этого, осуществлена первая эмиссия национального стейблкоина USD KG.

«Выпущено 50 миллионов токенов, каждый из которых обеспечен физическим золотом и эквивалентен $1. Кроме того, продолжается работа по запуску национального стейблкоина KG ST, который, как ожидается, до конца года будет включен в листинг международных бирж. Данный стейблкоин будет эквивалентен национальной валюте — кыргызскому сому», — подчеркнул он.

По словам Адылбека Касымалиева, основная цель этих инициатив — укрепление позиций нашей страны в глобальной финансовой экосистеме.

«Первые результаты положительные: международное доверие к КР возросло. Международные рейтинговые агентства присвоили республике кредитный рейтинг B+. Мы будем стремиться к его дальнейшему повышению. Эти достижения свидетельствуют о том, что Кыргызстан признается на международной арене как надежное и динамично развивающееся государство», — констатировал он.