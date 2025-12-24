11:59
Власть

Глава кабмина: К 2030 году охват дошкольным образованием достигнет 80 процентов

К 2030 году охват дошкольным образованием достигнет 80 процентов, заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша глава кабмина Адылбек Касымалиев.

По его словам, население Кыргызстана превысило 7 миллионов, из них 257 тысяч детей ходит в дошкольные учреждения.

«Если в 2020 году в детсады ходили лишь 22 процента детей, то в 2025 году этот процент вырос до 50 процентов, в два раза больше, что является хорошим показателем. К 2030 году мы намерены довести этот показатель до 80 процентов. Для этого мы должны каждый год строить много новых детсадов», — добавил Адылбек Касымалиев.
