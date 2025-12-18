Эльвира Сурабалдиева раскритиковала порядок назначения руководства комитетов ЖК

Депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева выступила с критикой на заседании парламента, заявив о непрозрачности процесса формирования руководства комитетов.

По ее словам, при избрании председателей комитетов и их заместителей не проводилось обсуждение и не выдвигались альтернативные кандидаты.

Нардеп отметила, что при выборе председателей и вице-спикеров мнения парламентариев не спрашивали, а сейчас обсуждение вызывает лишь назначение заместителей комитетов, в том числе из числа новых депутатов.

«Почему тогда не было шума, когда выбирали председателей комитетов и вице-спикеров? Почему не предлагались альтернативные кандидаты? Сейчас же создается ненужная суета. У новых нардепов тоже есть свое мнение», — сказала она.

Эльвира Сурабалдиева подчеркнула, что подобная атмосфера может быть неправильно воспринята обществом, особенно в первый день работы нового созыва парламента. Она также заявила, что Жогорку Кенешу следует либо заново провести выборы с полноценной конкуренцией, либо завершить процесс в спокойной и деловой обстановке, соблюдая парламентскую культуру.

Отдельно депутат отметила, что коллеги избраны не ради распределения должностей и кресел, а для выполнения обещаний, данных избирателям. «Общество смотрит на нас по телевидению и задается вопросом: нас выбрали для того, чтобы мы делили должности? Мы пришли сюда работать и выполнять данные обещания», — заметила она.

Эльвира Сурабалдиева добавила, что любой парламентарий имеет право выдвигать свою кандидатуру на ту или иную должность, и никаких препятствий для этого быть не должно.